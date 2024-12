Avis – Subaru Crosstrek

Partager Facebook

Succédant au modèle iconique Subaru XV, le Crosstrek prouve une fois de plus avec brio le savoir faire du constructeur. Après 1000 kilomètres passés à son volant, on vous en livre nos impressions.

Ce SUV compact, ne manquera pas de faire parler de lui. Avec ses lignes acérées et ses multiples arêtes, il affirme une identité visuelle marquée.

Sous le capot, le Crosstrek arbore une motorisation hybride associant un moteur boxer atmosphérique de 2 litres, délivrant une puissance modeste de 136 chevaux, à un moteur électrique de seulement 16,7 chevaux. Cet ensemble est couplé à une transmission CVT, une technologie chère à Subaru. Avec près de 4,5 mètres de long et un poids de 1,7 tonne, ces spécifications semblent, sur le papier, un peu légères. Cependant, à l’utilisation, tout ce petit monde s’avère diablement efficace.

Une belle surprise

Le Crosstrek révèle progressivement ses atouts. Ce véhicule n’est pas qu’un simple SUV urbain : il reste fidèle à l’ADN Subaru, démontrant de réelles capacités hors des sentiers battus. Nous l’avons tout spécialement apprécié dans la neige sur les routes de montagne valaisannes où son comportement s’est avéré remarquable, d’autant qu’il était chaussé de Pirelli Scorpion Winter sur ses gentes de 17 pouces. Sa garde au sol généreuse de 22 centimètres, ses protections en plastique robustes et ses pare-chocs équipés de plaques anti-encastrement illustrent une vocation tout-terrain authentique, bien éloignée des artifices esthétiques souvent présents sur les modèles concurrents qui se destinent plutôt à la ville qu’à jouer les baroudeurs.

L’habitacle, bien qu’abondant en matériaux plastiques durs, offre des touches de confort inattendues. Les accoudoirs des portières et le couvercle de la console centrale se démarquent par leur douceur, presque luxueuse. Les sièges, bien que larges, manquent légèrement de maintien latéral, tandis que l’espace à l’arrière et la garde au toit sont bien pensés, même pour des passagers de grande taille.

Un mélange d’ancien et de moderne

Loin de céder aux sirènes de la modernité à tout prix, Subaru propose un intérieur mêlant tradition et innovations bienvenues. Le tableau de bord conserve deux instruments analogiques lisibles, entourant un écran central de plus de 11 pouces. Celui-ci est intelligemment segmenté : une barre supérieure pour la navigation dans les menus, un champ central dédié aux fonctions principales (radio, navigation, téléphonie), et une commande de climatisation en bas, complétée par des boutons physiques pour régler la température et le volume. Cette ergonomie, à la fois intuitive et rétro, tranche agréablement avec les commandes tactiles omniprésentes sur les modèles récents.

Les interrupteurs pour le chauffage des sièges, eux aussi à l’ancienne, rappellent l’époque où la fonctionnalité primait sur le design. Le tout est complété par une connectivité moderne, incluant une liaison sans fil avec les smartphones pour profiter d’Android Auto ou de son équivalent Apple, et surtout de la navigation Google, plus efficace que le GPS TomTom fourni, moins à jour.

Un comportement routier fidèle à l’esprit Subaru

Une fois en route, le Crosstrek montre qu’il reste une vraie Subaru. Si sa transmission CVT n’offre pas des accélérations fulgurantes (11,5 secondes pour atteindre 100 km/h), elle assure des démarrages fluides, bien aidée par l’assistance électrique. Certes, le moteur boxer peut sembler bruyant lorsque le régime grimpe, mais une conduite mesurée permet d’atténuer cette impression. On prend vite l’habitude d’avoir le pied léger. Sur nos 1000 kilomètres parcourus, incluant à parts égales de l’autoroute, de la ville et de la montagne, le SUV à consommé une moyenne de 7,8 litres au 100 kilomètres, ce qui s’avère correct et très proche des chiffres annoncés par le constructeur, bien qu’un peu élevé à notre goût, d’autant que le réservoir n’est pas énorme, avec ses 48 litres d’autonomie.

Sur la route, le châssis du Crosstrek brille par sa stabilité et sa précision. Malgré sa garde au sol élevée, le véhicule ne souffre quasiment pas de roulis et affiche une maniabilité surprenante pour un SUV de sa taille. La suspension, quant à elle, offre un équilibre réussi entre confort et fermeté.

Une technologie intrusive mais ajustable

Les nombreux systèmes d’assistance embarqués méritent une mention particulière. Si certaines alertes peuvent paraître intrusives (le véhicule vous rappelant à l’ordre si vous détournez trop longtemps le regard de la route ou si vos mouvements au volant sont jugés excessifs) il est possible de désactiver ces fonctionnalités via le menu central. Ce dernier, clair et bien organisé, permet de personnaliser l’expérience de conduite à souhait.

Un modèle qui s’adresse aux connaisseurs

Ce SUV compact saura séduire les amateurs de véhicules fiables et sécurisants sur la route, appréciant des équipements de sécurité avancés et une connectivité simple et efficace. Les adeptes de Subaru y retrouveront une part de l’esprit de la marque, même si certains pourraient regretter le caractère plus sportif des modèles passés.

En somme, le Crosstrek parvient à révéler un éventail de qualités inattendues. Fidèle à ses origines, il incarne une vision pragmatique et fonctionnelle de l’automobile, dans un segment où l’apparence prime.

Modèle testé : Crosstrek *Luxury », prix indicatif CHF 43600.-

Remerciements à Subaru Suisse et au garage Biffiger à Saxon pour la mise à disposition du véhicule de test.