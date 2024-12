Avis – Sennheiser Ambeo Mini

Partager Facebook

Après avoir marqué le marché des barres de son avec des modèles aux performances imposantes, tels que l’Ambeo Soundbar Max et l’Ambeo Soundbar Plus, Sennheiser s’aventure dans un segment plus compact avec l’Ambeo Soundbar Mini. Bien que réduite dans ses dimensions, cette nouvelle venue affiche des ambitions dignes des standards les plus exigeants du secteur.

Un design épuré et une compacité bien pensée

Avec ses 70 cm de longueur, 10 cm de profondeur et 6,5 cm de hauteur, l’Ambeo Soundbar Mini adopte un format idéal pour s’intégrer discrètement sous un téléviseur, sans en masquer la partie inférieure. Sa silhouette raffinée, caractérisée par des angles arrondis et une surface supérieure en plastique mat de qualité, renforce son aspect soigné. Si le design rappelle celui de l’Ambeo Soundbar Plus, les dimensions plus modestes de cette version Mini la rendent adaptée aux espaces réduits.

Toutefois, ce choix de compacité a un prix. La connectique est réduite au strict minimum, avec un unique port HDMI ARC/eARC. Cette simplification limite la compatibilité avec certains appareils, notamment les téléviseurs plus anciens ou les moniteurs de PC, faute d’adaptateur HDMI/optique inclus.

Technologie audio : une mini barre, des prouesses maximales

Malgré son format réduit, l’Ambeo Soundbar Mini intègre le prestigieux système de virtualisation Ambeo, capable de simuler une configuration audio 7.1.4 canaux. Compatible avec des formats immersifs tels que Dolby Atmos, DTS:X ou encore 360 Reality Audio, elle promet une expérience sonore d’une ampleur étonnante.

Grâce à quatre haut-parleurs large bande et deux caissons de basses intégrés, cette barre compacte assure une restitution sonore claire et précise, particulièrement notable sur les contenus musicaux. Les dialogues, tout comme les harmoniques aigües, bénéficient d’un traitement d’une grande finesse, tandis que les graves, bien qu’honnêtes, manquent parfois de profondeur et de réactivité face à des effets sonores plus complexes.

L’Ambeo Soundbar Mini propose plusieurs modes d’écoute — Cinéma, Musique, Sports, Nouvelles, Neutre et Adaptatif — adaptés à divers usages. Si le mode « Cinéma » accentue l’ampleur de la scène sonore, le mode « Neutre », sans traitement superflu, reste idéal pour les contenus variés.

Immersion sonore et limites techniques

L’un des points forts de cette barre réside dans sa capacité à élargir considérablement la scène sonore grâce à la virtualisation Ambeo. Une fois activée, la perception spatiale dépasse largement les dimensions physiques de l’appareil. La reproduction d’éléments de hauteur, bien que limitée en comparaison avec des systèmes plus complets, constitue un exploit pour un appareil de ce format.

Néanmoins, la barre ne parvient pas à atteindre le niveau d’immersion d’un véritable système home cinéma, et les effets surround arrière restent en retrait. La position idéale d’écoute (« sweet spot ») est relativement restreinte, un bémol pour les grandes pièces ou les configurations familiales.

Connectivité et praticité au rendez-vous

Côté connectivité, l’Ambeo Soundbar Mini ne déçoit pas : elle prend en charge Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Chromecast, et Spotify Connect, entre autres. En revanche, sa latence élevée en Bluetooth (700 ms) peut poser problème pour les gamers, bien qu’elle soit compensée de manière efficace pour les contenus vidéo.

La captation vocale est un autre atout, notamment via l’assistant vocal Alexa intégré, qui fonctionne même dans des environnements bruyants. Cependant, les utilisateurs souhaitant exploiter Google Assistant devront passer par une enceinte connectée dédiée.

Un bijou technologique pour les amateurs d’audio compact

En dépit de son positionnement compact, l’Ambeo Soundbar Mini conserve l’essentiel des qualités qui ont fait la réputation de Sennheiser dans le domaine des barres de son. Son design soigné, sa restitution sonore maîtrisée et son étonnante capacité à créer une scène sonore immersive en font une option de choix pour les amateurs de son haute qualité dans un format réduit.

Certes, sa connectique limitée et ses basses parfois timides pourraient décevoir les utilisateurs exigeant une puissance sans compromis. Cependant, pour quiconque recherche une barre de son compacte et polyvalente capable d’offrir une expérience audio immersive, l’Ambeo Soundbar Mini se distingue comme une référence dans sa catégorie. Prix indicatif constaté ce jour sur le web : CHF 566.-