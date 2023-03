Avis – Wo Long : Fallen Dynasty

Partager Facebook

Connue de longue date et plus récemment pour la franchise Nioh ainsi que le travail effectué sur Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, la Team Ninja s’est imposée comme nouvelle référence dans le monde des Action Rpg exigeants. De ce fait, le studio japonais, revient cette année et propose cette fois de parcourir non pas le Japon habituel mais la Chine dans ce Wo Long Fallen dynasty et de rétablir une nouvelle fois l’ordre dans ce pays dévasté par la corruption.

Avant propos : Wo Long fallen dynasty à été testé sur PlayStation 5 avec les paramètre graphique sur FPS. Paramètre recommandé pour ce d’action particulièrement dynamique.

Pour cet opus les développeurs ont choisis de nous faire voyager dans une version dark fantasy de la Chine et plus précisément en 184 après J-C, au cœur du conflit qui oppose les Trois Royaumes. Les récits font état qu’un élixir fait du mal sur le champ de bataille laissant apparaître des démons corrompus par le ki démoniaque. C’est dans ce chaos que nous incarnons un jeune soldat afin d’y rétablir l’ordre, mais force est de constater que les choses ne vont pas se dérouler comme prévu puisque, mortellement touché nous sommes sauvés par un étrange individu qui par l’occasion nous lie à un destin bien plus grand. L’élu c’est vous et vous allez devoir purifier le pays.

Marque de fabrique de la Team Ninja, l’histoire se scinde en différentes missions principales ou annexes et l’ensemble reste rythmé par des cinématiques ou autres cut-scènes afin de faire progresser la narration. Il est toujours possible de choisir sa mission et est fortement conseillé à certains moments de réaliser certaines missions annexes afin de récupérer soit de l’équipement et du matériel ou tout simplement augmenter son niveau. La structure et le cheminement lors des phases de gameplay ne changent guère par rapport à Nioh, tout en gardant cette verticalité, pas de dépaysement donc pour les habitués. Ceci dit, Wo Long ne se résume pas par un simple habillage du Japon retranscrit dans Nioh. Les développeurs ont fait un travail énorme sur les environnements grâce à une direction artistique au petit oignons que ce soit au niveau de l’environnement qu’aux bâtiments en passant par un bestiaire très intéressant et varié. Le voyage est total, enfin il faut avoir le temps de profiter des panoramas offerts, entre deux phases de combat.

Les développeurs ont un sacré savoir-faire et nous démontrent une nouvelle fois avec Wo Long. Bien qu’à regarder de plus prêt, graphiquement certains passages peuvent être inégaux, sans vraiment dénaturer l’expérience. On note encore aujourd’hui avec la version 1.02, de violentes chutes de framerate. Chose étrange, ces chutes ne se font pas en phases de combat…

Ainsi que quelques bugs qui peuvent être pénibles. Je prend mon exemple, cinématique figé après avoir réussi un boss de fin de mission m’obligeant à couper le jeu. A mon retour obligé de refaire le dit boss. Sensation très frustrante surtout sur ce type de jeu. Ceci dit je n’ai pas eu ce bug à tous les boss.

Côté gameplay, Wo Long Fallen dynasty, n’invente rien et ne sera pas une révolution, mais réunis tout ce qui à été fait jusqu’à présent, et le fait très bien. Un subtil et agréable mixte entre Nioh et Sekiro, de quoi s’amuser, sachant que tout à été parfaitement paramétré. Un vrai plaisir manette en main. Pourtant il faudra s’attarder, comprendre et maîtriser trois mécaniques très importantes pour vos progression.

La première réside dans la maîtrise de la parade ou plus précisément le fait de dévier les attaques ennemis. Ici on ne parle pas de bloquer les coups mais bien de parer les coups, cette action demande d’être très précis pour la réussir donc de connaître les différents patterns. La réussite de cette mécanique a pour but de réduire au maximum l’esprit ( j’y reviens plus tard) et ainsi de laisser l’ennemie sans défense face à vous. Chaque monstre ou boss qu’on croise dans le titre possède des coups normaux mais également des coups critiques. Ces derniers sont visibles puisque le boss devient partiellement tout rouge et se concentre avant de lancer son attaque. Parer cette attaque donne un bon avantage sur le terrain comme dans Sekiro.

La deuxième porte sur le niveau de moral. Dans Wo Long, il faut dissocier son niveau gagné grâce à l’expérience et le niveau de moral. Pour faire simple, le niveau de moral donne une nouvelle indication sur la difficulté du combat qui vous attend. A chaque nouvelle mission notre moral descend à 0 et il faut alors l’augmenter en terrassant ses ennemis. Mais il se peut qu’un ennemi possède plus de moral que vous la première fois que vous le rencontrer, ce qui rend le combat plus difficile. Si le niveau de moral est plus élevé que le vôtre, plus vous aurez du mal à le tuer, à l’inverse le combat deviendra plus simple. Donc attention avant de vous lancer tête baissée puisque vous perdrez votre moral à chaque mort. Seul moyen de verrouiller un certain seuil de moral pour ne plus en perdre est de placer des drapeaux de combat ou repères dans les différentes missions.

Et la dernière mécanique est la mise en place de la barre d’esprit. Ici elle remplace la traditionnelle barre d’endurance connue des autres Souls-Like. Elle augmente lorsqu’on réussit nos attaques et lorsqu’on réussit des parades ( pas de blocage). On parle alors d’esprit positif, ce qui permet d’enchaîner les attaques, d’esquiver, de réaliser des arts martiaux et ou de lancer des sortilèges. Plus vous avez d’esprit positif, plus vos coups critiques et sortilèges feront de dégâts. A contrario, elle diminue et devient négative lorsqu’on utilise nos actions, bloque et où prend des coups, jusqu’à devenir temporairement vulnérable à toute attaque. Cette mécanique s’applique bien entendu aux ennemis en jeu.

Pour le reste, on retrouve les origines des précédents Nioh, avec les attaques légères et lourdes, la possibilité d’invoquer un animal totem mais aussi la possibilité d’utiliser des arts martiaux, attaques spéciales disponibles en fonction de l’arme utilisée et des sortilèges. Bref une nouvelle fois les habitués sont en terrain connu, bien qu’il faille une petite adaptation vis à vis des nouvelles mécaniques.

Une nouvelle fois Wo long se base sur la multitude d’armes, d’armures et autres objets récupérables lors de nos combats et sur le terrain pour se forger son propre combattant, de quoi donner à tout un chacun la possibilité de personnaliser son aventure, sans oublier les petits pendants à trouver dans chaque missions.

La Team Ninja signe une nouvelle fois de main de maître ce nouveau ARPG exigeant. Wo long fallen dynasty reste certe sur les acquis des précédentes productions, mais arrive à se démarquer en apportant subtilement quelques nouveautés particulièrement très agréable et enrichie pour l’occasion l’expérience déjà bien fourni. Alors oui l’ensemble devient plus accessible mais n’enlève en rien ce qui fait l’essentiel ce l’œuvre. Une nouvelle expérience indispensable pour les amoureux du genre.