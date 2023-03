PAX DEI va offrir une expérience MMO moderne avec le moteur graphique Unreal Engine 5

Partager Facebook

PAX DEI se présente comme un MMO social sandbox dans un univers de high-fantasy rempli d’éléments de gameplay empruntés au genre survival comme Ark : Survival Evolved. Il est doté d’un éclairage et d’une interaction des matériaux impressionnants, avec des tissus qui ondulent de manière réaliste, des cheveux qui rebondissent et des rayons de lumière qui attrapent des grains de poussière lorsqu’ils traversent les fenêtres de chalets ruraux. De plus, le jeu emprunte son modèle économique à EVE Online, ce qui signifie que la géographie et la rareté joueront un rôle dans un marché dynamique.

Un élément important du gameplay de PAX DEI est l’exploration, qui, au début du jeu, verra de petits groupes travailler ensemble pour établir des connexions avec les colonies voisines. Au cours de ces premiers instants, la particularité de PAX DEI apparaît immédiatement, et cela commence par l’impact de sa géographie sur le jeu. Les joueurs commenceront à des altitudes relativement élevées, parmi des régions vertes et éthérées connues sous le nom de Heartlands. Là, ils peuvent travailler avec d’autres joueurs en toute sécurité, construire de petits villages avec leur clan, planter des cultures et fabriquer des équipements. Les lignes de vue depuis les Heartlands sont volontairement longues, et le studio finlandais Mainframe Industries ne manque pas de souligner que tout ce que le joueur voit est un endroit où il peut aller.

Reynir Hardarson, cofondateur et game director de Mainframe Industries, a déclaré :

Avec PAX DEI, nous invitons les joueurs dans un âge sombre et merveilleux, où les mythes sont réels, les fantômes existent et la magie n’est pas remise en question. PAX DEI a été conçu pour vivre une expérience de jeu en monde ouvert dans sa forme la plus pure, et nous sommes impatients de voir comment les joueurs vont interagir avec notre univers et bâtir leurs propres histoires.

Prévu sur PC (Steam) à une date encore inconnue, PAX DEI est pour le moment accessible via des playtests en alpha. A noter que des versions consoles et mobiles sont également en développement.