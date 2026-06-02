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Dans « Je suis drôle », David Foenkinos nous livre le récit de Gustave Bonsoir, un jeune homme de dix-neuf ans, persuadé d’avoir un talent d’humoriste qui le rendra célèbre. Enfant adopté à l’âge de cinq ans suite à l’abandon de son père et du décès de sa mère, Gustave a vite compris qu’il attirait sur lui l’attention de ses parents adoptifs en faisant le pitre. Tout commence alors qu’il dit « pardon » à une cuillère qu’il vient de faire tomber et que sa famille d’accueil rit aux éclats. Une réaction qui pousse le petit garçon à la conclusion que « la meilleure façon d’exister, c’est d’être drôle ».

Mais le parcours vers le succès et la gloire s’avère plus compliqué que prévu. Les deux premières prestations de stand up au Comedy Club s’avèreront catastrophiques. Le lecteur suit Gustave dans sa successions d’échecs et de ratages jusqu’au moment où il finira par trouver sa voie grâce à une agente tombée en disgrâce mais adepte sans faille de la pensée positive. C’est que le destin est parfois malicieux !

Magnifiquement écrit, l’ouvrage est à la fois drôle et mélancolique et nous fait passer des rires aux larmes. Il y est question d’amour, de racines, de recherche d’identité et de résilience. Un texte bouleversant et rempli d’humanité