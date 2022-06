Avis – Wonder Boy Collection

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Amateurs de jeux rétro, la sortie récente de Wonder Boy Collection devrait vous ravir. Ce panache de titres originaux sortis entre 1986 et 1994 s’avère vraiment séduisant dans ses versions PS4 et Nintendo Switch. C’est parti pour l’aventure !

Une jolie compilation

Que ce soit pour les fans de la franchise un peu grisonnants ou pour les nouveaux venus qui souhaitent découvrir des titres mythiques, la Wonder Boy Collection devrait leur faire du pied. On y retrouve Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World et Monster World IV. Ces 4 titres sont d’une fidélité à toute épreuve, nous rappelant aux bons souvenirs des salles d’arcades ou des premières consoles de SEGA. Mais ces portages fidèles incluent également des fonctions dites étendues, comme le filtre, le shader, une option de retour en arrière pour parcourir confortablement les titres et une petite galerie photo.

Alors, ces titres simples et intuitifs tiennent-ils leurs promesses des années après ? La réponse est oui, et le challenge est bien toujours présent dans ces jeux action RPG que chacun devrait avoir parcouru au moins une fois.

Cependant, cette compilation pourrait nous laisser sur notre faim, puisqu’elle n’est pas vraiment complète. Quitte à faire un peu la fine bouche, on aurait aimé voir présents dans ce panachage Wonder Boy III Dragon’s Trap et Monster Lair.

Pour le reste, on apprécie de retrouver le blondinet dans Wonder Boy qui deviendra la mascotte de SEGA, héritier d’un jeu de borne d’arcade. Une année plus tard, Wonder Boy in Monster Land changeait d’approche avec un titre assumé plus axée A-RPG que son prédécesseur. Cet épisode sera le précurseur de la saga Monster World, pour le moins au Japon, puisqu’en Europe il sera estampillé Wonder Boy II. Puis, sur la compil, on saute directement à Wonder Boy in Monster World, sorti initialement sur SEGA Megadrive. Le titre s’inscrit dans la continuité, avec de beaux graphismes pour l’époque qui tiennent encore la route de nos jours, même s’il s’avère un peu lent. Enfin, on retrouve Monster World IV, qui est le dernier épisode de la série à l’époque, plus orienté action plateformes que les précédents. On n’incarne ici pas le petit blondinet, mais Asha, une nouvelle aventurière. Le titre n’est jamais paru en Europe sur Megadrive et il faudra attendre sa sortie sur console virtuelle Wii ou encore le remake du jeu sorti en 2021, Asha in Monster World.

Sympa pour de petites parties sur Switch

De notre côté, un brin nostalgiques, nous avons été séduits par cette collection de titres Wonder Boy. Que de bons souvenirs de salles d’arcades ces jeux nous ont remémorés ! Même si on aurait souhaité plus de titres dans cette compilation, on peut dire qu’elle devrait plaire tant aux nostalgiques qu’aux nouveaux venus, puisque tous les titres ont vraiment bien vieilli, avec, de notre côté, une mention spéciale à Wonder Boy in Monster Land, qui a fait ressurgir d’excellents souvenirs d’adolescence. Une compil à avoir que l’on conseille chaudement !