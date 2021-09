Back 4 Blood : un trailer axé sur la campagne

Partager Facebook

Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios ont publié un nouveau trailer de Back 4 Blood offrant un aperçu des éléments narratifs qui guideront les joueurs tout au long de la campagne, dont l’enjeu est la survie de l’humanité. Dirigés par “Maman”, intrépide leader qui a l’habitude de défier l’autorité et de relever tous les défis, les Nettoyeurs sont la lueur d’espoir de l’humanité dans cette lutte acharnée contre les zombies infestés par le « Ver du Diable ». L’humanité est au bord de l’extinction face à ces hordes monstrueuses qui parcourent désormais la Terre. Seuls les Nettoyeurs peuvent retenir les marées d’Infestés et rallier ceux qui sont prêts à se battre pour récupérer ce qui leur appartient.

Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne frénétique et coopératif dans un univers de zombies. Il est développé par les créateurs de la franchise acclamée par la critique, Left 4 Dead. Back 4 Blood offre une expérience de jeu intense grâce à la fluidité de son gameplay dynamique et à son action extrêmement mobile et personnalisable qui ne manquera pas de captiver les joueurs. L’histoire de Back 4 Blood se déroule après la propagation d’une épidémie catastrophique au cours de laquelle la plupart des êtres humains ont été tués ou contaminés par un parasite appelé le Ver du Diable. Un groupe de vétérans de l’apocalypse nommé les Nettoyeurs se mobilise alors contre les Infestés, ces immondes créatures mutantes, pour reprendre le contrôle du monde.

Back 4 Blood sera disponible sur Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC le 12 octobre 2021. Les précommandes s’accompagneront du Pack de Skins : Armes d’élite de Fort Hope.