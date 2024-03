BAD BOYS: RIDE OR DIE: la première bande-annonce est disponible

Partager Facebook

Cet été, Will Smith et Martin Lawrence sont de retour dans BAD BOYS: RIDE OR DIE avec leur mélange culte d’action musclée et de comédie décalée. Sauf que cette fois, ce sont eux qui sont en fuite.

Sortie en salle de BAD BOYS: RIDE OR DIE: 5 juin 2024, distribué par Sony Pictures