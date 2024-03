Les masques emblématiques de Slipknot envahissent Dead by Daylight

Dead by Daylight et Slipknot ont fait équipe pour une nouvelle collection menaçante qui amène les masques emblématiques du groupe de légende dans les royaumes terrifiants de Dead by Daylight.

Cette collaboration épique, qui présente 8 objets cosmétiques pour certains des tueurs les plus redoutables de Dead by Daylight, fusionne le gameplay palpitant du jeu, où un tueur et quatre survivants s’affrontent dans une partie mortelle de cache-cache, aux masques horrifiants que seul Slipknot pouvait imaginer.

La collection Slipknot s’inspire des allures récentes du groupe et présente des masques pour le Spectre, le Lance-mort, le Docteur, le Clown, le Montagnard, le Fléau, le Piégeur, et une tenue masquée intégrale pour la Légion (Frank). En dehors de la tenue pour la Légion (Frank), ces masques peuvent être mélangés à des objets cosmétiques actuels et à venir, ce qui permettra ainsi aux joueurs de concevoir des allures véritablement tordues pour leurs traques des survivants.

Avec ses sons agressifs, ses thèmes glaçants et ses masques effroyables, Slipknot n’est pas étranger au monde de l’horreur, ce qui en fait un partenaire idéal pour Dead by Daylight.

La collection Slipknot de Dead by Daylight est disponible maintenant.