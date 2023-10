Bande annonce lancement de Lords Of The Fallen

Situé dans les vastes terres interconnectées de Mournstead, Lords of the Fallen suit l’un des légendaires porteurs de lampe dans une quête épique visant à empêcher le retour imminent du dieu démon Adyr. La bande-annonce d’aujourd’hui coïncide avec les derniers jours pendant lesquels les futurs Dark Crusaders peuvent précommander Lords of the Fallen sur la plateforme de leur choix.

Le dernier espoir de l’humanité contre Adyr et ses hordes traversera les mondes parallèles des vivants (Axiom) et des morts (Umbral) à l’aide d’une mystérieuse lampe d’un autre monde, vaincra des monstruosités colossales et cauchemardesques dans les deux plans d’existence et pourra, au besoin, travailler avec un autre croisé grâce à la coopération transparente et ininterrompue du jeu.

la sortie très attendue de l’action-RPG ce vendredi 13 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.