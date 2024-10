Battlefield 2042 annonce l’événement à durée limitée « Cercle de l’enfer »

Partager Facebook

Le taux de mortalité est la clé de cet événement. Cercle de l’enfer propose de nouvelles expériences à durée limitée : Conquête extrême, Ruée extrême et Percée extrême. Les joueurs pourront plonger dans des batailles mortelles qui mettront leurs capacités à l’épreuve comme jamais auparavant, avec des dégâts accrus, un ATH réduit et le verrouillage des armes. De plus, les cartes disponibles en rotation pour Cercle de l’enfer en mode Extrême incluront Bataille des Ardennes, El Alamein, Orbital et Dissimulation. De plus, Bataille des Ardennes et El Alamein recevront toutes deux des mises à jour visuelles tandis que l’arme M1 Garand arrive dans All-Out Warfare depuis Battlefield Portal.

En plus d’une expérience sur le champ de bataille profondément remaniée, Cercle de l’enfer ajoute un tout nouveau Passe d’événement avec des objets cosmétiques inédits, ainsi que des récompenses et des modes effrayants. Les joueurs pourront obtenir encore plus d’éléments à débloquer, dont des BFC et quatre objets légendaires.