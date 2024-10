Le pack Nintendo Switch – Modèle OLED (blanc) avec Super Mario Bros. Wonder est disponsible en europe

Partager Facebook

Le nouveau pack console inclut la Nintendo Switch – Modèle OLED (blanc), Super Mario Bros. Wonder préinstallé, ainsi qu’un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online.

Plongez dans un monde plein de surprises et rejoignez Mario et ses amis : le nouveau pack console Nintendo Switch – Modèle OLED (blanc) + Super Mario Bros. Wonder est désormais disponible en Europe. Ce pack contient le jeu préinstallé et inclut un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online.

La console Nintendo Switch – Modèle OLED inclut un écran OLED 7 pouces, un large support ajustable, une station d’accueil avec port Ethernet (câble Ethernet vendu séparément), une mémoire interne de 64 Go et un système audio amélioré en mode portable ou en mode sur table. Les joueurs peuvent jouer sur le téléviseur et partager les manettes Joy-Con détachables pour s’amuser immédiatement en multijoueur. Et à l’instar des consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch – Modèle OLED est une console nomade et polyvalente qui permet à l’utilisateur de jouer partout.

Le pack console Nintendo Switch – Modèle OLED (blanc) + Super Mario Bros. Wonder inclut un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online. Nintendo Switch Online permet aux joueurs de profiter au maximum de l’expérience Nintendo Switch en proposant de nombreux avantages. L’abonnement payant comprend le jeu en ligne pour les titres Nintendo Switch compatibles, les sauvegardes en cloud pour enregistrer automatiquement et en toute sécurité les données de jeu en ligne, l’accès à une bibliothèque de plus de 100 jeux NES, Super Nintendo et Game Boy, des offres exclusives telles que les Jeux à l’essai, des titres exclusifs, des produits que seuls les membres Nintendo Switch Online peuvent acheter, et bien plus encore.

