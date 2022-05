BIOMOTOR UNITRON est disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

BIOMOTOR UNITRON est désormais disponible en téléchargement sur Nintendo Switch au prix de 7,99 €. Sorti à l’origine sur NeoGeo Pocket Color en 1999, BIOMOTOR UNITRON fut le premier RPG développé pour la console portable d’SNK. Il plonge les joueurs dans un univers de science-fiction où ils devront affronter de puissants ennemis, tels que le robot de bataille humanoïd Unitron.

Dans BIOMOTOR UNITRON, les joueurs incarnent des pilotes d’Unitron et explorent des donjons afin d’acquérir divers matériaux. Ces donjons changent d’apparence à chaque fois qu’un pilote s’y aventure. La silhouette de l’Unitron évolue en fonction du niveau de son pilote, et de nouvelles arrmes peuvent être conçues en assemblant des matériaux et des parties, permettant à chaque joueur de créer son propre Unitron.

Dans l’arène des Maîtres Unitron, les ennemis les plus redoutables se rassemblent et les joueurs s’affrontent pour le glorieux titre du « Maître des Maîtres ».

Le manuel d’instructions inclus dans le jeu provient de la version NeoGeo Pocket Color originale, les contrôles affichés peuvent donc différer sur Nintendo Switch. Les fonctionnalités d’échange ne sont pas implémentées.