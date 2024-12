Bionic Bay se téléporte dans l’inconnu le 13 mars 2025

Partager Facebook

Le développeur indépendant Mureena et Psychoflow Studio ont investi l’événement Day of the Devs 2024: The Game Awards Edition pour dévoiler la date de sortie de Bionic Bay. Leur jeu de plateforme sci-fi mettra le monde entier au défi à partir du 13 mars 2025 sur PlayStation 5 et PC via Steam. Fort d’un pixel art extrêmement détaillé, Bionic Bay combine des mécaniques innovantes et des interactions physiques réalistes pour offrir une expérience solo inoubliable et exigeante. Mais cette aventure s’accompagne également d’un mode en ligne très compétitif, pensé pour offrir encore plus de raisons d’explorer cet univers biomécanique étrange.

Le mode en ligne de Bionic Bay offre une grande variété d’événements qui poussent vos réflexes dans leurs derniers retranchements, entre speedruns classiques et défis créatifs haletants. Des événements mis à jour régulièrement fourniront un flot constant d’épreuves à surmonter pour figurer dans le haut des classements en ligne. Chaque défi demande de la précision et du skill : pour survivre aux pièges surprenants, à la physique implacable et aux changements de gravité impromptus, un maximum de fluidité dans les déplacements et un usage inventif de la mécanique innovante d’échange seront plus que jamais nécessaires. Face à vos amis et au reste du monde, il vous faudra faire preuve d’inventivité et de finesse pour être compétitif.

Bionic Bay sortira le 13 mars sur PlayStation 5 et PC via Steam.