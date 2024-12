Les soldes de fin d’année de l’Epic Games Store sont là !

Partager Facebook

Les soldes de fin d’année de l’Epic Games Store viennent de commencer. La vente annuelle de fin d’année propose des jeux à prix réduit, avec notamment Dragon Age: The Veilguard, Frostpunk 2, Against the Storm, Squirrel with a Gun, et bien plus encore avec 16 jeux gratuits qui seront dévoilés pendant la durée de la vente et un certain nombre de cadeaux cosmétiques.

Pour couronner le tout, les récompenses Epic bénéficient d’une remise de 10 % jusqu’au 9 janvier 2025 à 17h. Les récompenses Epic vous permettent de gagner 5 % de remise sur tous les achats éligibles sur l’Epic Games Store (y compris les achats en jeu effectués via notre système de paiement).

Les soldes de fin d’année 2024 de l’Epic Games Store sont désormais en ligne et se déroulent jusqu’au 9 janvier 2025.