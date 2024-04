Bioshock, une adaptation par Netflix en vue

Partager Facebook

Netflix va adapter le film BioShock, mettant en scène la cité sous-marine de Rapture, avec les Big Daddies et les Little Sisters en live-action.

Netflix prépare une adaptation en film live du jeu vidéo emblématique BioShock, plongeant les spectateurs dans l’univers sous-marin de la ville de Rapture. Cette initiative n’est pas nouvelle, Universal ayant déjà tenté une adaptation en 2008 sans succès. Depuis 2022, Netflix travaille sur le projet en collaboration avec les développeurs de jeu 2K, avec le réalisateur Francis Lawrence et le scénariste Michael Green à la barre. Ils promettent de rester fidèles au jeu tout en ajoutant des éléments surprenants au scénario original.

Les fans attendent avec impatience de voir les icônes de BioShock, comme Andrew Ryan, Atlas, les Big Daddies et les Little Sisters, prendre vie à l’écran. L’intrigue du film devrait suivre celle des deux premiers jeux, se déroulant dans la ville de Rapture dans les années 1960. Rapture, conçue par Andrew Ryan comme un havre de paix sans contraintes morales, sombre dans l’anarchie avec l’expérimentation humaine et la substance ADAM.

Avec les avancées technologiques actuelles, le film promet d’être à la hauteur des attentes des fans en termes d’effets spéciaux et de réalisation. L’équipe créative cherche à capturer l’ambiance unique et le récit profond du jeu tout en ajoutant sa propre touche. Le potentiel est présent pour créer une œuvre mémorable qui ravira les fans de BioShock et séduira un nouveau public.