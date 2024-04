Une première vidéo de gameplay pour EA SPORTS F1 24

Partager Facebook

La vidéo présente trois des quatre circuits mis à jour dans F1 24, notamment « le berceau du sport automobile britannique » Silverstone, les circuits préférés des joueurs Spa et le Circuit international de Lusail, ainsi que l’emblématique circuit de Monaco et le circuit international de Shanghai. Ceux-ci présentés dans différentes conditions météorologiques et sous différents angles de caméra, démontrent le niveau de détail et de réalisme du jeu.

La vidéo donne également un aperçu des voitures de la saison 2024, mises à jour à l’aide de données de modélisation CAO. Elle met également en avant certaines des innovations du jeu, telles que les voix off des pilotes, adaptées des émissions télévisées de F1, et le logiciel révolutionnaire Dynamic Diffuse Global Illumination, qui améliore l’éclairage, les ombres et les reflets.

Le 7 mai prochain, la dernière vidéo Deep Dive sera publiée et présentera les mises à jour des circuits, des pilotes et des écuries.