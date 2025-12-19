Bleach: Thousand-Year Blood War débarque dans Fortnite

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs de Fortnite pourront bientôt manier le Zangetsu d’Ichigo et vivre toute l’intensité de BLEACH grâce au gameplay du mode Blitz Royale. Ils débloqueront également un écran de chargement avec une animation tirée de “Bleach: Thousand-Year Blood War”

Ichigo, Rukia, Uryu et Orihime arrivent aussi dans la boutique d’objets Fortnite avec des accessoires de dos, des emotes et des styles LEGO de leurs tenues. Dans Rocket League, les joueurs retrouveront des décals, roues, boost et explosion de but directement inspirés de l’univers BLEACH.