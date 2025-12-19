Préparez-vous à l’invasion du Vide avec la mise à jour de prélancement de Midnight

Sous la houlette d’une toute-puissante Xal’atath, les forces déferlantes du Vide s’abattront bientôt sur Azeroth lors de la mise à jour de prélancement, disponible à partir du 21 janvier !

Grâce à cette mise à jour, le client moderne de World of Warcraft passera officiellement à la version 12.0 et vous permettra de bénéficier d’un accès avancé à certaines des fonctionnalités et modifications système les plus innovantes de Midnight. Découvrez-en quelques-unes ci-dessous.



Nouvelle spécialisation de classe : chasseur et chasseuse de démons Dévoration.

Avec cette nouvelle spécialisation de lanceur ou lanceuse de sorts à moyenne portée, plongez au cœur de l’action, échappez-vous en un clin d’œil et exploitez la puissance du Vide pour la retourner contre celles et ceux qui menacent Azeroth.

Nouvelle combinaison de race et de classe : chasseur ou chasseuse de démons elfe du Vide.



chasseur et chasseuse de démons Dévoration. Compression des caractéristiques et des objets.

Une puissance de jeu identique, mais des chiffres plus faciles à comprendre.



Mises à jour de l’interface utilisateur.

De nouvelles fonctionnalités puissantes, des options de personnalisation améliorées, des cadres de raid plus épurés, des réglages d’échelle d’affichage enrichis, et plus encore.

Pour en savoir plus sur une partie des mises à jour et des changements apportés aux barres d’info des unités, aux compteurs de dégâts, aux alertes de boss et bien plus, consultez notre article dédié .



Mises à jour du système de transmogrification.

Débloquez et enregistrez des ensembles complets de tenues pour tous vos personnages, quelle que soit l’occasion.



Terrain d’entraînement Joueur contre Joueur.

Le choc : contre l’IA actuel se transforme en nouveau mode de jeu JcJ permanent ! Si ce choc vise à vous aider à faire vos premiers pas en JcJ dans World of Warcraft, il vous permettra également d’apprendre les ficelles d’une nouvelle classe ou spécialisation dans un environnement JcJ.

Trois champs de bataille seront inclus : le bassin Arathi, les mines d’Éclargent et la bataille de Gilnéas.





À venir le 28 janvier

Les évènements de prélancement débuteront en jeu et de plus amples détails à leur sujet vous seront communiqués ultérieurement. Au cours de ces évènements, l’amélioration Vents de bonne aventure mystérieuse fera son grand retour, et vous pourrez également profiter de gains d’expérience pour vos personnages de niveau 10 à 79.