Blizzard prépare la sortie de Lord of Hatred la prochaine extension de Diablo IV

Blizzard a levé le voile sur l’avenir de Diablo IV avec une myriade de nouveautés infernales. Présentation d’une toute nouvelle classe, essai gratuit du paladin permettant de goûter au pouvoir sacré… Voici ce qui vous attend à Sanctuaire.
- PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES DÉMONISTES : annoncée lors de la diffusion consacrée au 30e anniversaire de Diablo, la seconde des nouvelles classes disponibles dans Diablo IV: Lord of Hatred (le 28 avril) sort aujourd’hui de l’ombre. Les démonistes emploient la magie noire pour soumettre à leur volonté des démons tout droit sortis des Enfers.
- Faites votre choix parmi quatre éclats d’âme et trois fragments pour vous lier à un démon unique qui modifiera radicalement votre style de jeu. Invoquez vos créatures démoniaques, contrôlez-les et déchaînez leurs combos dans Sanctuaire.
- Faites votre choix parmi quatre éclats d’âme et trois fragments pour vous lier à un démon unique qui modifiera radicalement votre style de jeu. Invoquez vos créatures démoniaques, contrôlez-les et déchaînez leurs combos dans Sanctuaire.
- ESSAI GRATUIT DES PALADINS: combattez gratuitement en tant que paladin du 11 au 18 mars. Les joueurs Battle.net, PlayStation et Xbox pourront essayer le jeu de base Diablo IV et découvrir la classe des paladins (jusqu’au niveau 25).
- C’est la première fois que cette classe sera jouable sans préachat. Celles et ceux qui ont préacheté l’extension pourront poursuivre leur croisade dans Sanctuaire et débloquer la classe des paladins de façon permanente, tout en conservant leur progression.
- C’est la première fois que cette classe sera jouable sans préachat. Celles et ceux qui ont préacheté l’extension pourront poursuivre leur croisade dans Sanctuaire et débloquer la classe des paladins de façon permanente, tout en conservant leur progression.
- SAISON DU MASSACRE: pour la toute première fois dans l’histoire de Diablo, les joueuses et joueurs pourront se métamorphoser en Boucher lors de la saison du massacre, qui démarrera le 11 mars. Activez les sanctuaires du massacre des vagues infernales, prenez part à la cérémonie du massacre dans les champs de la Haine et laissez libre cours à vos envies meurtrières dans les nouveaux abattoirs.
- La saison du massacre introduit également les séries meurtrières, un système à cinq paliers qui récompense les séries d’éliminations rapides avec des points d’expérience et de réputation saisonnière.
- COLLABORATION AVEC « DOOM: THE DARK AGES » : dès le lancement de la saison du massacre, le 11 mars, faites des ravages dans Sanctuaire avec des ornements inspirés du légendaire Slayer. Obtenez l’apparence du bouclier-tronçonneuse, le fléau du Slayer, le trophée de dos de la tête de cyberdémon et bien plus grâce au reliquaire gratuit le plus foisonnant à ce jour. D’autres ornements sur le thème de DOOM seront disponibles dans la boutique en jeu.
- La saison du massacre introduit également les séries meurtrières, un système à cinq paliers qui récompense les séries d’éliminations rapides avec des points d’expérience et de réputation saisonnière.
- ENCORE PLUS DE MONSTRES : Lord of Hatred introduit deux fois plus de monstres que la première extension de Diablo IV, Vessel of Hatred. Faites face à des abominations marines, des créatures chimériques et des monstres emblématiques de la saga comme le grotesque roi des rats, les imposantes bêtes et les thalassiens des profondeurs.