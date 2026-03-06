Skate. détaille sa saison 3 et annonce de nouvelles fonctionnalités et améliorations

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’équipe de skate. a dévoilé le tout nouveau contenu qui sera disponible au lancement de la Saison 3, le 10 mars. Cette nouvelle saison marque un retour à l’âge d’or du skateboard, avec une nouvelle ambiance funky et originale pour San Vansterdam, de nouvelles façons de jouer, le retour de l’île de Grom, l’arrivée des tatouages et encore plus de possibilités pour gagner des récompenses en skatant avec ses amis.