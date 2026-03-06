Skate. détaille sa saison 3 et annonce de nouvelles fonctionnalités et améliorations

L’équipe de skate. a dévoilé le tout nouveau contenu qui sera disponible au lancement de la Saison 3, le 10 mars. Cette nouvelle saison marque un retour à l’âge d’or du skateboard, avec une nouvelle ambiance funky et originale pour San Vansterdam, de nouvelles façons de jouer, le retour de l’île de Grom, l’arrivée des tatouages et encore plus de possibilités pour gagner des récompenses en skatant avec ses amis.
- L’île de Grom : L’île de Grom est de retour, dans une version plus grande que jamais. Inspirée de Skate 2 et Skate 3, cette extension redonne vie à ce lieu mythique avec des tonnes de nouveaux terrains à explorer, à rider et à dévaler, sans oublier de nouvelles missions et de nouveaux défis.
- Mise à jour du skate.Pass : La Saison 3 introduit un skate.Pass revisité avec plus de 100 niveaux répartis entre les parcours Standard et Premium, proposant des planches, des autocollants, des trucks, des grips, des tatouages et bien plus encore. Thrasher, Vans et adidas font également leur apparition dans le skate.Pass, tandis que le skate.Premium Pass+ (qui offre aux joueurs un avantage de 4 000 Ticks pour débloquer rapidement du contenu) fera ses grands débuts.
- Mode Lignes rapides: Les joueurs pourront relever des défis techniques et contre la montre qui mettront à l’épreuve leur vitesse à San Van et sur l’île de Grom.
- Préréglage : Changer d’apparence et de configuration devient plus facile grâce aux préréglages de skateur. Tous les joueurs commenceront avec trois préréglages de personnage pour personnaliser entièrement leur style, leur planche et plus encore, avec des emplacements supplémentaires disponibles à l’achat dans le jeu.
- Tatouages : Les tatouages font enfin leur apparition à San Van, avec des motifs pour les bras et les jambes qui peuvent être redimensionnés, repositionnés et pivotés à volonté. Les tatouages peuvent être gagnés ou achetés via le skate.Pass, la boutique du jeu et la nouvelle section Tatouages de la boutique.
- De nouveaux tricks améliorés : Les Dark Tricks font leur apparition dès le premier jour, notamment les Dark Catches, les Dark Flips et les Darkslides, tandis que les tricks Boneless offrent une réactivité et un rendu améliorés, tant au sol que dans les transitions.