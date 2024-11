Brandissez votre hache ! Les personnages de la célèbre série TV “Vikings” débarquent dans World of Tanks

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

À partir du 7 novembre, le Passe de Combat Spécial : Vikings invite les joueurs à se lancer dans un voyage épique inspiré de la célèbre série télévisée “Vikings”. Pendant deux semaines, les joueurs libéreront le Viking qui sommeille en eux en partant conquérir de nouveaux territoires aux côtés de personnages emblématiques afin de remporter le butin ultime : un char de guerre viking, le char premium Felice Tier IX.

Les commandants de chars pourront recruter Ragnar Lothbrok, Bjorn Côtes-de-Fer et Ivar le Désossé, des personnages légendaires représentés dans la série Vikings. Ils pourront les entendre prononcer des paroles emplies de courage et de sagesse. Ces redoutables guerriers apportent leur ruse et leur force sur le champ de bataille en tant que récompenses de base dans le Passe de Combat. Pour ceux qui cherchent à compléter leur groupe de raid viking, des commandants supplémentaires, Lagertha et Floki, seront disponibles à l’achat dans la boutique du jeu. Ensemble, ils forment l’escouade viking ultime, prête à rejoindre le groupe de raid et à mener leurs chars à la victoire.

Quarante niveaux de récompenses vous attendent dans le Passe de Combat Spécial : Vikings, débloquant le trésor viking ultime : le char Felice arborant le style 3D exclusif « Westward Bound ». Ce design s’inspire de la culture scandinave du début du Moyen Âge et intègre des éléments reconnaissables des Vikings. Le char est orné de boucliers vikings, inspirés de la série, sur ses rouleaux de support et ses écrans latéraux, tandis que la hache de Ragnar Lothbrok et une épée carolingienne évoquent la puissance des guerriers vikings. D’autres éléments contribuent à solidifier le char en tant que symbole de domination, notamment le drapeau de Ragnar Lothbrok et une boussole viking qui aide les joueurs à trouver leur chemin. En guise de touche finale, un corbeau solitaire et vigilant vole au-dessus du char, symbolisant l’œil perçant d’Odin sur le champ de bataille.

En plus du char Felice et de son incroyable style 3D, le Passe de Combat propose également une sélection de styles 2D qui permettront aux joueurs de personnaliser leurs chars avec des designs uniques inspirés des Vikings. Un style rend hommage à la féroce et courageuse Lagertha en reproduisant son bouclier emblématique, un autre est conçu comme un ensemble de runes de pierre mystiques, et enfin, le style Spawn of Jormungandr met en valeur les motifs décoratifs complexes trouvés sur les armes des Vikings, incarnant le savoir-faire d’un véritable guerrier.