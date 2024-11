Auto Zurich: le nouveau venu Leapmotor présente trois premières suisses

Partager Facebook

Leapmotor va faire sa présentation officielle en Suisse dans le cadre de l’Auto Zurich (du 7 au 10 novembre 2024, à la Messe Zurich) où il présentera trois premières nationales: la petite citadine T03 et le SUV C10, tous deux propulsés par des transmissions électriques, ainsi que le C16, au sujet duquel nous communiquerons plus en détail dans le courant de l’année à venir.

Les racines de cette marque encore jeune sont en Chine. Comme le prouvent les deux modèles qu’elle présente, elle est synonyme de mobilité abordable, durable et sûre. Grâce à une joint-venture établie avec le groupe Stellantis, l’entreprise a récemment réussi à s’implanter en Europe et c’est Emil Frey AG qui se charge de son importation en Suisse. Leapmotor peut ainsi démarrer ses activités dans notre pays en s’appuyant sur un solide réseau de concessionnaires. Voilà pourquoi les T03 et C10 peuvent être commandés dès à présent auprès de 20 concessionnaires, répartis dans toute la Suisse.

Rouler sans souci: la garantie Leapmotor

Les véhicules de Leapmotor ne convainquent pas uniquement par leur design, leur équipement très complet et leur prix avantageux, mais également par leur longévité. Voilà pourquoi tant le constructeur qu’Emil Frey AG en sa qualité d’importateur proposent une garantie de 5 ans ou 100 000 km. La batterie, elle, bénéficie d’une garantie de 8 ans ou 160 000 kilomètres.

T03: le choix intelligent pour la ville

Tout comme elle l’a fait à l’occasion de sa première mondiale au Salon de Paris, la T03 entend bien séduire aujourd’hui le public suisse. Et s’imposer comme un choix intelligent pour circuler en ville. Cette petite voiture maniable est un véhicule compact, à cinq portes, du segment A mais offrant un espace intérieur qui n’a rien à envier à celui du segment B. Cela fait d’elle une citadine pratique qui offre, en plus, un réel plaisir de conduite – et une autonomie WLTP de 265 km. De plus, elle a décroché la première place, dans le segment des véhicules électriques compacts à batterie, dans le cadre de l’étude de qualité initiale de JD Power. En résumé, la T03 possède tous les atouts pour faire chavirer le cœur des citadins avec ses dimensions compactes, sa propulsion électrique moderne et son prix particulièrement compétitif. Pour autant, elle ne lésine pas sur la sécurité: 10 systèmes d’assistance à la conduite, 6 airbags et 5 unités radars assurent une protection de premier plan sur la route. Sans oublier le toit panoramique de série qui, en même temps qu’il offre une superbe sensation d’espace, laisse aussi entrer le soleil dans l’habitacle.

Leapmotor T03 – les principaux chiffres en un clin d’œil

Puissance: 70 kW/95 ch

70 kW/95 ch Couple: 158 Nm

158 Nm Transmission: traction avant

traction avant Batterie: 41,3 kWh (brut), 400 V, LFP

41,3 kWh (brut), 400 V, LFP 0–100 km/h: 12,7 s

12,7 s Vitesse maximale: 130 km/h

130 km/h Consommation (WLTP): 14,4 kWh/100 km

14,4 kWh/100 km Émissions de CO 2 : 0 g/km

0 g/km Autonomie (WLTP): 265 km

265 km Durée de charge: AC: 3:30 h / DC: 36 min (30–80%)

AC: 3:30 h / DC: 36 min (30–80%) Poids à vide (avec conducteur): 1275 kg

1275 kg Dimensions (L/l/h): 3620/1652/1577 mm

3620/1652/1577 mm Empattement: 2400 mm

2400 mm Volume du coffre: 210–508 l

210–508 l Prix: Dès CHF 16 990.-

C10 SUV: la solution idéale pour les familles

Le SUV C10 est le premier véhicule de Leapmotor à avoir été développé pour le marché mondial et il répond aux standards internationaux en termes de design et de sécurité. Le C10 constitue ainsi le choix parfait pour les clients qui souhaitent franchir le pas de la mobilité électrique et qui ont besoin d’un véritable véhicule familial.

Ce SUV repose sur l’architecture LEAP 3.0, développée par Leapmotor, qui tire le meilleur parti de la technologie moderne, dont une configuration électronique centrale intégrée, le système Cell-to-Chassis (CTC) 2.0 et le cockpit digital «Smart Cockpit». Sa propulsion électrique n’est pas la seule marque de durabilité du C10, on retrouve le respect de l’environnement jusque dans son habitacle. Leapmotor l’a équipé de revêtement de sièges en silicone organique conforme au standard OEKO-TEX® 100 de l’Union européenne, la plus haute certification en matière de normes environnementales. Après avoir remporté l’«International CMF Design Award 2023», le C10 vient également d’être couronné du «Gold Award 2024», décerné par le French Design Award (FDA), et du «Gold Award 2024» lors du US MUSE Design Award.

Leapmotor proposera bientôt également le C10 en version à traction intégrale et une autre version équipée d’un extenseur d’autonomie.

Leapmotor C10– les principaux chiffres en un clin d’œi

Puissance: 160 kW/218 ch

160 kW/218 ch Couple: 320 Nm

320 Nm Transmission: propulsion

propulsion Batterie: 69,9 kWh (brut), 400 V, LFP

69,9 kWh (brut), 400 V, LFP 0–100 km/h: 7,5 s

7,5 s Vitesse maximale: 170 km/h

170 km/h Consommation (WLTP): 19,8 kWh/100 km

19,8 kWh/100 km Émissions de CO 2 : 0 g/km

0 g/km Autonomie (WLTP): 420 km

420 km Durée de charge: AC: 6:00 h / DC: 30 min (30–80%)

AC: 6:00 h / DC: 30 min (30–80%) Poids à vide (avec conducteur): 1940 kg

1940 kg Dimensions (L/l/h): 4739/1900/1680 mm

4739/1900/1680 mm Empattement: 2825 mm

2825 mm Volume du coffre: 435–1410 l

435–1410 l Prix: Dès CHF 34 990.-

Perspectives réjouissantes

Avec le C16, qui fête lui aussi sa première suisse au salon Auto Zurich, Leapmotor donne déjà un avant-goût de l’année 2025. Les détails de ce nouveau SUV ne seront toutefois dévoilés qu’au milieu de l’année 2025. Premier modèle de la série B de Leapmotor, le B10, qui a lui aussi fêté sa première européenne au Salon de l’automobile de Paris, arrivera également en Suisse l’an prochain.