Brutal, virevoltant, implacable : Acts of Blood débarque sur PC en décembre et début 2027 sur consoles

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Développé par Eksil Team et édité par Big Fan, le jeu est également prévu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S début 2027. Votre console préférée n’échappera pas au carnage.

Dans la ville bouillonnante de Bandapa, une famille est assassinée par un politicien corrompu. Seul survivant du massacre, l’étudiant en droit Hendra réalise que la justice n’a pas sa place dans ce système véreux, qui ne sert qu’à protéger les riches et les élites. Déterminé à rétablir l’équilibre, il lui incombe de venger ses proches à l’aide d’un mélange d’arts martiaux inspiré du Taekwondo, du Muaythai, du Silat, du kickboxing et de la lutte. Hendra est une arme chargée, que rien ne pourra empêcher de mettre un terme à la corruption et d’obtenir réparation.

Acts of Blood offre des combats brutaux et dynamiques, servis par des combos impressionnants, des parades implacables et des contres fluides. Quand les poings ne suffisent plus, il est possible de faire appel à un vaste arsenal : les armes à feu et de mêlée se ramassent à la volée, sans jamais interrompre l’action, pour vous permettre de choisir votre propre façon d’éradiquer l’opposition.

Exploitez les mécaniques traditionnelles de parkour pour venir à bout de niveaux variés, conçus pour offrir une multitude de scénarios de combat et de manières de traquer vos ennemis. Grimpez, courez, sautez ou faufilez-vous à travers les décors, et planifiez votre fuite après avoir frappé. Utilisez l’environnement à votre avantage : saccagez les lieux, projetez vos ennemis à travers le décor et balancez-leur des objets à coups de pied pour vous aider à assouvir votre vengeance.

Mais ne négligez pas votre style pour autant. Acts of Blood offre différentes tenues, tatouages et styles à débloquer pour personnaliser l’action. Votre appartement sert de base de repli, où vous pouvez vous refaire une beauté avant de repartir dans la mêlée.

a vengeance par le sang : le jeu d’action et d’arts martiaux à la troisième personne Acts of Blood sortira le 4 décembre sur PC Steam au prix de 19,99 €.