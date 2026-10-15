Découvrez le prologue de Metaphor: ReFantazio avec sa démo disponible sur Nintendo Switch 2

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ATLUS vient de rendre disponible la démo Nintendo Switch 2 de son RPG fantasy salué par la critique, Metaphor: ReFantazio. Ce prologue est disponible dès maintenant sur la page du jeu de la boutique Nintendo.

Cette démo permet de profiter du début de l’intrigue du jeu, de découvrir ses mécaniques sociales et d’explorer le Royaume-Unique d’Euchronie. Il sera possible de transférer la progression de la démo vers la version complète pour prendre un peu d’avance avant le lancement du jeu le 12 novembre sur Nintendo Switch 2.

Le prologue de la démo contient :

Le début du périple pour lever la malédiction du prince ;

Les quatre premiers donjons ;

La possibilité de débloquer sept des plus de 40 classes appelées « archétypes » ;

La rencontre avec six alliés, dont des membres du groupe amenés à s’engager aux côtés du protagoniste ;

Et bien plus encore !

Metaphor: ReFantazio a fêté son deuxième anniversaire le 11 octobre dernier. En 2024, Metaphor: ReFantazio a reçu d’excellentes critiques et s’est vendu à un million d’exemplaires le jour de sa sortie, ce qui en fait le titre le plus rapidement vendu de l’histoire d’ATLUS. Ce RPG est l’un des jeux les plus acclamés par la critique de 2024, avec un score Metacritic de 94 ainsi que des récompenses aux Game Awards pour le Meilleur RPG, la Meilleure histoire et la Meilleure direction artistique.

Les précommandes Nintendo Switch 2 sont déjà disponibles. Metaphor: ReFantazio sort sur Nintendo Switch 2 le 12 novembre 2026 et est actuellement disponible sur XBOX Series X|S, XBOX sur PC, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4.