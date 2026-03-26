BYD lance l’ATTO 3 EVO en Suisse

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BYD, le premier constructeur mondial de véhicules à énergie nouvelle (NEV), lance la nouvelle ATTO 3 EVO en Suisse. Après son lancement réussi en Europe en février, ce SUV familial 100 % électrique a été officiellement présenté le 25 mars à Zurich dans le cadre d’un Dynamic Product Launch. La version Design (RWD) est proposée à CHF 43’990.–, tandis que la version Excellence (AWD) est disponible à CHF 47’990.–.

L’ATTO 3 EVO séduit par son moteur électrique performant, son autonomie élevée, ses temps de recharge rapides ainsi que par son équipement de série complet. Elle est disponible en deux versions. Ce modèle établit de nouvelles références dans son segment et s’adresse aux clientes et clients en Suisse à la recherche d’un SUV confortable, de haute qualité de finition et technologiquement avancé pour le quotidien.

Dernière e-Platform 3.0 avec propulsion et transmission intégrale

L’ATTO 3 EVO exploite tout le potentiel de la dernière génération de plateforme électrique. Développée par BYD, e-Platform 3.0 réalise des progrès techniques significatifs par rapport aux autres véhicules électriques familiaux. L’essieu arrière est également composé d’une construction à cinq bras, ce qui garantit une dynamique de conduite optimale.

L’ATTO 3 EVO est disponible en deux versions clairement définies. Toutes deux disposent cependant d’une grande capacité de batterie de 74,8 kWh et d’une puissance de charge rapide en courant continu pouvant atteindre 220 kW. Tout cela repose sur une architecture électrique ultramoderne de 800 volts, qui permet une recharge de 10 à 80 % en seulement 25 minutes.

La version Design à traction arrière est équipée d’un seul moteur électrique sur l’essieu arrière, qui développe 313 ch (230 kW) et 380 Nm de couple. L’ATTO 3 EVO accélère ainsi de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes. Elle atteint une autonomie combinée WLTP pouvant atteindre 510 kilomètres.

La version Excellence à traction intégrale dispose d’un moteur électrique supplémentaire sur l’essieu avant, ce qui lui permet d’atteindre une puissance de 449 ch (330 kW) et un couple de 560 Nm. Elle accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes, ce qui est unique dans le segment des SUV familiaux entièrement électriques. Cette version offre également une autonomie combinée WLTP convaincante pouvant atteindre 470 kilomètres.

Les deux versions de l’ATTO 3 EVO se distinguent également de leurs concurrents par une charge remorquable plus élevée pouvant atteindre 1’500 kilogrammes (freinée). À cela s’ajoute la technologie Vehicle-to-Load (V2L) de BYD, qui permet de recharger des appareils externes d’une puissance maximale de 3 kW.

L’e-Platform 3.0 utilise la Blade Battery développée par BYD en lithium fer phosphate (LFP), un matériau cathodique particulièrement durable et sûr. Dans l’ATTO 3 EVO, tout comme dans le SEALION 7 et le SEAL, celle-ci est installée à l’aide de la technologie Cell-to-Body, qui intègre les cellules de batterie directement dans la structure du véhicule. Cette conception garantit une rigidité torsionnelle accrue et une optimisation de l’espace, le plancher de l’habitacle faisant également office de partie supérieure de la batterie.

Conception pour une aptitude maximale à l’usage quotidien

La BYD ATTO 3 EVO offre des dimensions extérieures compactes (4’455 mm de longueur, 1’875 mm de largeur, 1’615 mm de hauteur, empattement de 2’720 mm) et bénéficie, grâce à l’architecture e-Platform 3.0, d’une utilisation plus efficace de l’espace, ce qui augmente encore sa flexibilité dans la vie de tous les jours. Le design marquant du SUV se caractérise par des pare-chocs avant et arrière, des jantes en alliage léger de 18 pouces, une ligne latérale épurée avec des bas de caisse élancés et un becquet de toit sportif.

L’architecture optimisée de la plateforme offre un volume de chargement important : le coffre a une capacité de 490 litres et peut être agrandi jusqu’à 1’360 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. De plus, l’ATTO 3 EVO dispose d’un coffre avant sous le capot d’une capacité utile de 95 litres, idéal pour les achats ou le rangement des câbles de recharge.

À l’intérieur, l’habitacle séduit par son espace généreux. Cela est rendu possible par le déplacement du levier de vitesses de la console centrale vers la colonne de direction. À cela s’ajoutent un tableau de bord entièrement redessiné de 8,8 pouces, des matériaux haut de gamme dans tout l’habitacle et une liste d’équipements complète. Celle-ci comprend des technologies généralement réservées aux véhicules de catégorie supérieure, notamment un affichage tête haute et même des sièges arrière chauffants.

Des technologies exceptionnelles sans compromis sur la sécurité

L’ATTO 3 EVO séduit également par son niveau technologique qui établit de nouvelles références dans la catégorie des SUV familiaux entièrement électriques.

L’un des points forts est le tout dernier système d’infodivertissement BYD avec un écran de 15,6 pouces, le plus grand écran tactile de ce segment. Le système intègre des fonctionnalités Google telles que Google Maps, Google Play Store avec une sélection d’applications optimisées pour les véhicules et Google Assistant. Il est complété par un assistant vocal IA qui s’appuie sur un modèle linguistique à grande échelle (LLM). Basé sur le cloud, il comprend les commandes vocales les plus complexes en langage naturel.

Les nombreuses technologies centrées sur les clients de BYD accompagnent chaque trajet, notamment l’accès NFC via smartphone ou wearable, le chargement sans fil puissant du smartphone, un éclairage d’ambiance discret dans l’habitacle et la fonction Vehicle-to-Load (V2L). La fonction V2L permet d’alimenter ou de recharger des appareils externes, des guirlandes lumineuses et machines à café aux compresseurs d’air et barbecues portables. Idéale pour les modes de vie actifs, elle assure en outre une alimentation pratique des appareils à domicile.

Grâce à la construction Cell-to-Body, l’ATTO 3 EVO offre une meilleure protection en cas de collision, complétée par une gamme complète de systèmes de sécurité et d’assistance à la conduite. Ceux-ci comprennent sept airbags (airbags conducteur et passager avant, airbag central avant, airbags latéraux avant et airbags rideaux latéraux), un régulateur de vitesse adaptatif (ACC), un régulateur de vitesse intelligent (ICC), une alerte de trafic transversal avant et arrière, un assistant d’angle mort, un système de maintien de voie, une alerte de collision avant et arrière, une reconnaissance des panneaux de signalisation et une limitation de vitesse intelligente.

Équipement de série complet avec des fonctionnalités innovantes

L’ATTO 3 EVO est disponible en deux versions. Les principales différences entre les deux versions résident dans la puissance, les performances et la motorisation. Les versions Design et Excellence offrent toutes deux un équipement de série généreux qui dépasse largement les standards du segment.

La version Design à traction arrière est équipée, entre autres, d’un tableau de bord complet de 8,8 pouces, d’un système d’infodivertissement à écran tactile de 15,6 pouces, de quatre ports USB-C (2 × 60 W, 2 × 18 W), un chargeur sans fil pour smartphone avec refroidissement intégré, des capteurs de stationnement avant et arrière avec système de caméra à 360°, la fonction Vehicle-to-Load (V2L), une pompe à chaleur efficace, des jantes en alliage léger de 18 pouces, des sièges avant réglables électriquement et chauffants, ainsi qu’un éclairage d’ambiance dans l’habitacle.

Outre la transmission intégrale et des performances accrues, la version Excellence ajoute à l’équipement un affichage tête haute, des sièges arrière chauffants et un toit ouvrant panoramique en verre avec pare-soleil électrique. Elle offre ainsi un niveau d’équipement sans égal dans ce segment.

Les deux versions de l’ATTO 3 EVO sont disponibles en six couleurs extérieures et deux variantes de couleurs intérieures.

Disponible dès maintenant en Suisse – avec une garantie complète

La BYD ATTO 3 EVO est disponible dès à présent en Suisse. Comme pour tous les véhicules neufs, BYD propose également pour l’ATTO 3 EVO en Suisse une garantie constructeur de 8 ans (ou 200’000 km maximum). En complément, BYD offre une garantie de 8 ans (ou 250’000 km maximum) sur la batterie Blade ainsi que sur le moteur électrique.

Prix

La version Design (RWD) est proposée à CHF 43’990.–, tandis que la version Excellence (AWD) est disponible à CHF 47’990.–.