Sony dévoile sa nouvelle gamme d’équipements audio BRAVIA Theatre pour améliorer l’expérience home cinéma

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Dans le cadre de sa vision « Cinema is Coming Home », Sony a lancé de nouveaux produits audio domestiques BRAVIA Theatre, ainsi que les téléviseurs BRAVIA 3 II et Bravia 2 II, offrant ainsi plus de possibilités que jamais pour créer une expérience cinématographique puissante à la maison. La nouvelle gamme BRAVIA Theatre comprend les BRAVIA Theatre Bar 7 et BRAVIA Theatre Bar 5, ainsi que des enceintes en option telles que ​ BRAVIA Theatre Sub 9, BRAVIA Theatre Sub 8 et BRAVIA Theatre Rear 9. Ces nouveaux produits sont conçus et fabriqués pour créer un champ surround plus large et plus immersif, pour un impact cinématographique plus profond. Le téléviseur BRAVIA 3 II est un téléviseur LED de milieu de gamme disponible dans des tailles allant jusqu’à 100 pouces pour une expérience grand écran à la maison. Un nouveau modèle d’entrée de gamme, le BRAVIA 2 II, est également présenté, disponible dans des tailles allant de 43 à 75 pouces.

Des barres de son qui remplissent la pièce

La nouvelle barre de son BRAVIA Theatre Bar 7 offre un design compact mais puissant, équipé de neuf haut-parleurs, dont des haut-parleurs orientés vers le haut et des haut-parleurs latéraux qui créent un champ sonore nettement plus large. Grâce à la technologie exclusive 360 Spatial Sound Mapping (360SSM) de Sony, elle offre un son surround immersif de type cinéma à partir d’une seule barre de son, ainsi qu’un son calibré en fonction de la pièce pour une expérience d’écoute optimisée. Les utilisateurs peuvent encore améliorer leur installation en ajoutant des caissons de basses et des haut-parleurs arrière en option pour des basses plus profondes et une expérience surround plus riche.1 Ces mises à niveau leur permettent également de profiter pleinement du contenu IMAX®Enhanced.2 Cela fait de la BRAVIA Theatre Bar 7 un choix idéal pour les clients novices en matière d’audio domestique qui se soucient de la qualité sonore et souhaitent accéder au haut de gamme à un prix plus accessible.

BRAVIA Theatre Bar 7 : barre de son unique ave 9 haut-parleurs

Le BRAVIA Theatre Bar 5 est un système 3.1 canaux accompagné d’un caisson de basses sans fil, offrant des basses puissantes, des dialogues clairs et un excellent rapport qualité-prix. Les technologies S-Force PRO Front Surround™, Vertical Surround Engine et le mixeur ascendant unique de Sony créent un son surround immersif et tridimensionnel pour les films et la télévision.

BRAVIA Theatre Bar 5 : barre de son 3.1 canaux avec caisson de basses sans fil puissant

BRAVIA Theatre 7 et BRAVIA Theatre 5 : caractéristiques communes

Une expérience de streaming optimale grâce à la prise en charge des formats Dolby Atmos® et DTS:X®.

Association à un téléviseur BRAVIA compatible pour contrôler la barre de son depuis le menu du téléviseur et profiter de la fonction Voice Zoom 3™ pour améliorer les dialogues.

Utilisation de l’application BRAVIA Connect pour contrôler facilement BRAVIA Theatre depuis son smartphone et modifier le volume, les profils sonores et les paramètres avancés.

Configuration et utilisation faciles, conception axée sur l’accessibilité.

Entouré par le son

Pour compléter l’expérience home cinéma, les nouveaux caissons de basses et enceintes arrière de Sony ajoutent des basses profondes et un son surround immersif, complétant parfaitement les modèles BRAVIA Theatre compatibles1.

De gauche à droite : BRAVIA Theatre Sub 9 : caisson de basses sans fil haut de gamme avec deux haut-parleurs opposés. BRAVIA Theatre Sub 8 : caisson de basses sans fil standard. BRAVIA Theatre Rear 9 : enceintes arrière sans fil haut de gamme.

Caractéristiques communes au BRAVIA Theatre Sub 9 et au BRAVIA Theatre Sub 8 : équipés de grands haut-parleurs, ils délivrent des basses puissantes et profondes qui permettent de ressentir et d’apprécier pleinement toute la richesse sonore des films. Pour la première fois dans la série BRAVIA Theatre, il devient possible de connecter deux caissons de basse de même type ensembles.

équipés de grands haut-parleurs, ils délivrent des basses puissantes et profondes qui permettent de ressentir et d’apprécier pleinement toute la richesse sonore des films. Pour la première fois dans la série BRAVIA Theatre, il devient possible de connecter deux caissons de basse de même type ensembles. BRAVIA Theatre Sub 9 : équipé de deux haut-parleurs de 200 mm. Les deux haut-parleurs opposés à annulation des vibrations réduisent la distorsion et offrent des basses puissantes et de qualité supérieure qui s’étendent jusqu’aux fréquences ultra-basses.

équipé de deux haut-parleurs de 200 mm. Les deux haut-parleurs opposés à annulation des vibrations réduisent la distorsion et offrent des basses puissantes et de qualité supérieure qui s’étendent jusqu’aux fréquences ultra-basses. BRAVIA Theatre Sub 8 : équipé d’un haut-parleur de 200 mm, il offre des basses profondes dans les fréquences graves. ​ ​ ​

: équipé d’un haut-parleur de 200 mm, il offre des basses profondes dans les fréquences graves. ​ ​ ​ BRAVIA Theatre Rear 9 : équipé d’un haut-parleur large de 80 mm orienté vers le haut qui améliore les performances du canal arrière et renforce l’expérience immersive du son spatial 360 en créant plusieurs haut-parleurs fantômes.

Parallèlement à sa nouvelle gamme audio, Sony élargit également sa gamme de téléviseurs BRAVIA avec le BRAVIA 3 II, un téléviseur de milieu de gamme disponible dans des tailles allant jusqu’à 100 pouces, offrant ainsi aux utilisateurs encore plus de possibilités pour profiter de leurs contenus préférés.Équipé du processeur XR Processor™ que l’on trouve dans les téléviseurs haut de gamme de Sony et de la technologie XR Triluminos Pro™, le BRAVIA 3 II offre une large gamme de couleurs qui permet une reproduction naturelle des couleurs, un contraste riche et des détails raffinés qui donnent vie aux films à la maison. BRAVIA collabore avec MediaTek Inc., une société qui a fait ses preuves dans le développement de SoC pour téléviseurs intelligents, en combinant le traitement du signal propriétaire de Sony avec le matériel MediaTek afin de réduire le bruit lié au contenu et d’offrir une reproduction d’image délicate et finement détaillée. Compatible avec Dolby Vision®/Atmos® et DTS:X®, il optimise la qualité cinématographique de l’image et du son. Conçu pour des actions fluides et rapides, il prend également en charge la 4K 120 Hz et offre quatre ports HDMI 2.1, ce qui le rend idéal pour les jeux.

BRAVIA 3 II : des couleurs vives, nettes et réalistes, un son clair et une IA intuitive.

Pour améliorer encore l’expérience utilisateur, le téléviseur BRAVIA 3 II est équipé de la nouvelle télécommande inclusive1. Développée dans le cadre d’un nouvel engagement en faveur de l’accessibilité, cette télécommande reflète les commentaires des utilisateurs avec une conception optimisée des boutons, des formes distinctes et un espacement clair pour une navigation tactile plus facile. La fonction Remote Finder permet par ailleurs à tous les utilisateurs, y compris les personnes malvoyantes, de localiser facilement la télécommande.

BRAVIA 2 II

BRAVIA 2 II est un excellent point de départ pour tous ceux qui recherchent une expérience visuelle exceptionnelle. Ce téléviseur intègre de multiples fonctionnalités essentielles qui en font un compagnon idéal pour des soirées cinéma passionnantes : même les anciens films HD les plus appréciés sont convertis en 4K2, tandis que la compatibilité Dolby Atmos® et DTS:X® offre un son immersif5. Grâce à Google TV6, il offre un contenu toujours riche et une grande facilité d’utilisation. Le BRAVIA 2 II sera disponible dans des tailles allant de 43 à 75 pouces.