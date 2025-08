C. Viper débarque dans les rues avec une toute nouvelle bande-annonce

Partager Facebook

En amont des 8 meilleurs matchs de Street Fighter 6 lors de l’EVO Vegas 2025, Capcom a officialisé l’arrivée de C. Viper, le deuxième personnage à être lancé dans l’année 3.

Mais avant la sortie de C. Viper, Incarnez l’Empereur du Muay Thai qui entre dans la mêlée ce 5 août sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC via Steam

Pour rappel : les Year Ultimate Pass 3 et Year 3 Character Pass 3 donnent accès au différents contenu pour cette troisième année dont Sagat mais aussi, C. Viper, le lutteur professionnel Alex (début printemps 2026) et l’énergique Ingrid (fin printemps 2026), ainsi que de nouvelles couleurs de tenues et des Drive Tickets.

Street Fighter 6 passe également à l’heure d’été avec l’arrivée des costumes de la Tenue 4 sur le thème du maillot de bain pour sept personnages de Street Fighter 6, incluant Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly et A.K.I. disponible également ce 5 août !