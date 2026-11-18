Avis – BYD Dolphin G DM-i : la citadine hybride rechargeable aux 1 040 km d’autonomie

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Avec la Dolphin G DM-i, BYD s’attaque au segment des citadines européennes en proposant une motorisation Super Hybride de 212 chevaux, jusqu’à 109 km d’autonomie électrique et une autonomie totale annoncée de 1 040 km. Confort, consommation, comportement routier et équipements : verdict après une prise en main de quelques jours.

Avec la Dolphin G DM-i, BYD poursuit son offensive sur le marché européen en enrichissant sa gamme Super Hybride d’une citadine aux ambitions inédites. Grâce à sa motorisation hybride rechargeable particulièrement polyvalente, le constructeur chinois entend réunir les avantages de la voiture électrique, de l’hybride classique et du véhicule thermique destiné aux longues distances. Développée spécifiquement pour les automobilistes européens, cette nouvelle venue revendique jusqu’à 109 km d’autonomie électrique et 1 040 km d’autonomie totale. La version Comfort de 212 chevaux de notre test entend bousculer les références établies du segment B.

BYD Dolphin G DM-i : une citadine conçue spécifiquement pour l’Europe

Alors que les constructeurs automobiles multiplient les propositions électrifiées, BYD poursuit une stratégie singulière en développant des modèles capables de s’affranchir des contraintes traditionnellement associées aux différentes technologies de motorisation. La Dolphin G DM-i s’inscrit pleinement dans cette démarche.

Contrairement à une grande partie du catalogue du constructeur chinois, cette citadine a été imaginée par les équipes européennes de BYD afin de répondre aux attentes et aux habitudes de conduite propres au Vieux Continent.

Elle rejoint la famille Ocean, l’une des deux grandes lignées stylistiques du groupe, aux côtés de la gamme Dynasty. Cette appartenance se traduit par un dessin caractérisé par des lignes fluides et des références à l’univers maritime, tout en adoptant une personnalité davantage en phase avec les standards esthétiques européens.

La proue se distingue par des projecteurs effilés en forme d’amande, intégrant une signature lumineuse diurne dessinant un J. Un bandeau noir laqué relie visuellement les deux blocs optiques, simulant une fine calandre et accentuant la largeur de la carrosserie.

Les éléments aérodynamiques disposés aux extrémités du bouclier ne remplissent pas uniquement une fonction esthétique. Ils participent à la canalisation des flux d’air, tandis que la prise d’air centrale accueille des ailettes fonctionnelles contribuant au refroidissement de la mécanique et de la batterie.

Un design inspiré de l’univers marin

De profil, la Dolphin G DM-i reprend les courbes caractéristiques de la gamme Ocean. Le traitement noir du montant arrière crée un effet de pavillon flottant, tandis que le dessin des surfaces vitrées évoque le mouvement d’une vague.

Selon les niveaux de finition, la citadine repose sur des jantes de 16 à 18 pouces. Les déclinaisons Active et Boost privilégient les montes les plus modestes, alors que les versions Comfort et Sport bénéficient de roues de 18 pouces, renforçant leur présence visuelle.

La partie arrière adopte une approche relativement épurée. Un bandeau lumineux transversal souligne la largeur du hayon et rappelle, par son graphisme, la silhouette d’une goutte d’eau. Le becquet supérieur prolonge cette inspiration maritime avec un dessin ondulé.

BYD n’a pas pour autant négligé les considérations pratiques. Le bouclier arrière intègre une généreuse protection en plastique, destinée notamment à limiter les conséquences des petits chocs susceptibles de survenir lors des manœuvres urbaines.

L’ensemble présente une cohérence esthétique appréciable, sans céder à la surenchère stylistique qui caractérise parfois certaines productions automobiles chinoises.

Une citadine aux dimensions proches de celles d’une compacte

Si la BYD Dolphin G DM-i appartient officiellement au segment B, ses mensurations la rapprochent sensiblement de la catégorie supérieure.

Avec une longueur de 4,16 mètres, une largeur de 1,82 mètre et une hauteur de 1,57 mètre, elle compte parmi les propositions les plus imposantes de son segment. Son empattement de 2,61 mètres favorise également l’habitabilité et permet d’exploiter généreusement l’espace disponible à bord.

Cette architecture profite tout particulièrement à la capacité de chargement. Le coffre affiche un volume de 425 litres, pouvant atteindre 1 225 litres lorsque les dossiers de la banquette arrière sont rabattus. Un compartiment complémentaire de 45 litres vient enrichir les possibilités de rangement.

Ces prestations constituent un argument de poids pour une automobile initialement destinée aux déplacements urbains et périurbains, mais dont la polyvalence autorise également un usage familial.

La masse demeure toutefois relativement conséquente. La finition Active affiche 1 440 kg sur la balance, tandis que les autres déclinaisons atteignent 1 555 kg, notamment en raison de leur batterie de capacité supérieure.

Un habitacle lumineux et une présentation intérieure valorisante

La Dolphin G DM-i réserve une agréable surprise dès l’ouverture des portières. BYD a manifestement accordé une attention particulière à la présentation intérieure, à la qualité perçue et au confort des occupants.

Disponible de série à partir de la finition Comfort, le vaste toit panoramique fixe contribue à créer une atmosphère particulièrement lumineuse. Cette impression d’espace est renforcée par l’ambiance intérieure Sea Salt Gray, proposée sans supplément au même titre qu’une présentation intégralement noire.

Le mobilier adopte des formes arrondies et des lignes relativement douces, en adéquation avec l’identité visuelle du modèle. Les matériaux employés se révèlent valorisants pour la catégorie, associant des revêtements en similicuir agréables au toucher, des inserts imitant l’aluminium et quelques surfaces noir laqué.

Le volant reprend le dessin caractéristique de la gamme Ocean, inspiré de la queue d’une baleine. Derrière celui-ci prend place une instrumentation numérique de 8,8 pouces, élégamment intégrée à la planche de bord.

Un affichage tête haute complète cette interface sur la version essayée. Sa présentation dépouillée et sa bonne lisibilité permettent de consulter les principales informations de conduite sans détourner excessivement le regard de la chaussée.

La console centrale accueille pour sa part un chargeur à induction pour smartphone, plusieurs espaces de rangement ainsi que deux porte-gobelets.

Les sièges offrent un excellent niveau de confort, même si leur maintien latéral pourrait se montrer plus convaincant lors d’une conduite dynamique. À partir de la finition Boost, les places avant bénéficient d’un dispositif de chauffage, tout comme le volant.

Google Automotive au cœur du système multimédia

La dimension technologique occupe naturellement une place importante dans l’habitacle de cette nouvelle BYD.

L’écran central de 12,8 pouces constitue le principal point d’interaction avec le véhicule. La finition d’entrée de gamme Active se contente d’une dalle de 10,1 pouces.

Réactive et relativement intuitive, l’interface centralise les commandes multimédias, les réglages de climatisation et les différents paramètres des systèmes d’assistance à la conduite.

L’intégration de nombreuses fonctionnalités au sein de l’écran tactile présente néanmoins les limites habituelles de cette approche, certaines manipulations pouvant nécessiter davantage d’attention qu’avec des commandes physiques dédiées.

La principale nouveauté réside dans l’intégration de l’environnement Google Automotive. Le système embarqué bénéficie notamment de Google Maps, dont les indications de navigation peuvent être affichées directement sur le combiné d’instrumentation.

Une caméra à 360 degrés facilite également les manœuvres, avec la possibilité de sélectionner différents angles de visualisation autour du véhicule.

L’équipement technologique apparaît ainsi particulièrement généreux au regard du positionnement tarifaire de la citadine chinoise.

Super Hybride DM-i : une motorisation trois-en-un particulièrement polyvalente

La véritable singularité de la BYD Dolphin G DM-i réside toutefois sous sa carrosserie.

Le constructeur reprend sa technologie Super Hybride DM-i, déjà déployée sur plusieurs modèles de son catalogue, notamment les Seal U et Atto 2.

Cette architecture associe un moteur électrique, une batterie rechargeable et un bloc essence atmosphérique à quatre cylindres de 1,5 litre, développant 95 chevaux et 120 Nm de couple.

La motorisation électrique délivre pour sa part un couple de 210 Nm, tandis que la puissance annoncée pour la version Comfort atteint 212 chevaux.

L’intérêt de cette solution repose sur sa capacité à adapter automatiquement son fonctionnement aux conditions de circulation et aux besoins énergétiques.

Lorsque la batterie dispose d’une charge suffisante, la Dolphin G DM-i peut évoluer exclusivement à l’électricité, sans solliciter son moteur thermique.

Dans d’autres circonstances, le bloc essence intervient comme générateur afin d’alimenter la motorisation électrique ou de maintenir le niveau de charge de la batterie.

Le système peut également fonctionner en mode hybride parallèle, les deux sources d’énergie participant alors à la propulsion du véhicule.

À vitesse stabilisée, notamment sur autoroute, le moteur thermique peut entraîner directement les roues, avec le soutien de la mécanique électrique lorsque cela s’avère nécessaire.

Cette polyvalence permet à la Dolphin G DM-i de se comporter comme une voiture électrique sur les trajets quotidiens, tout en conservant la souplesse d’utilisation d’une automobile hybride lors des déplacements plus importants.

Jusqu’à 109 km d’autonomie électrique grâce à une batterie de 18,3 kWh

BYD se démarque également de ses concurrents par la capacité énergétique proposée.

À l’exception de la finition Active, les différentes versions embarquent une batterie de 18,3 kWh, particulièrement généreuse pour une citadine hybride rechargeable.

Le constructeur annonce ainsi jusqu’à 109 kilomètres d’autonomie en mode entièrement électrique, une valeur pouvant atteindre 134 kilomètres dans le cadre d’une utilisation exclusivement urbaine.

La version Active reçoit quant à elle une batterie plus modeste de 7,8 kWh, correspondant à une autonomie électrique annoncée de 40 kilomètres.

Associée au moteur essence, la batterie de plus grande capacité permet à la Dolphin G DM-i de revendiquer jusqu’à 1 040 kilomètres d’autonomie totale.

Les performances ne sont pas sacrifiées sur l’autel de l’efficience puisque la version essayée réalise le 0 à 100 km/h en 8,3 secondes.

Autre particularité intéressante, la Dolphin G DM-i dérive de l’architecture de la Dolphin entièrement électrique. BYD a donc suivi une démarche inverse de celle de nombreux constructeurs, qui électrifient généralement des plateformes initialement développées pour des motorisations thermiques.

Cette conception contribue à expliquer la place centrale occupée par la propulsion électrique dans le fonctionnement général du véhicule.

Recharge rapide et technologie V2L

Contrairement à certaines concurrentes hybrides rechargeables, la Dolphin G DM-i bénéficie également d’une capacité de recharge en courant continu.

Sur une prise domestique classique, BYD annonce environ sept heures pour recharger la batterie. Le recours à une borne murale de 7 kW permet de ramener cette durée à approximativement trois heures.

La recharge rapide en courant continu atteint une puissance maximale de 30 kW, autorisant un passage de 30 à 80 % en quelque 26 minutes.

Si ces performances demeurent naturellement éloignées de celles des voitures électriques les plus modernes, elles constituent néanmoins un avantage appréciable sur le segment des citadines hybrides rechargeables.

La technologie V2L, ou Vehicle-to-Load, figure également parmi les équipements proposés de série. Elle permet d’utiliser l’énergie stockée dans la batterie pour alimenter des appareils électriques externes.

Une fonctionnalité susceptible de séduire les amateurs d’activités de plein air ou les utilisateurs souhaitant disposer ponctuellement d’une source d’électricité mobile.

Sur la route : le confort avant la sportivité

Les premiers kilomètres effectués révèlent une automobile privilégiant avant tout l’agrément de conduite et la facilité de prise en main.

Les ingénieurs de BYD ont manifestement cherché à rapprocher le comportement dynamique de la Dolphin G DM-i des attentes européennes, tout en préservant une certaine douceur de fonctionnement.

Quatre modes de conduite sont proposés : Eco, Normal, Sport et Snow. Ils modulent notamment la réponse de l’accélérateur et la gestion de la motorisation.

En environnement urbain, la direction légère et le rayon de braquage de 5,15 mètres facilitent les déplacements et les manœuvres, malgré les dimensions relativement généreuses de la carrosserie.

La propulsion électrique contribue largement à l’agrément général, avec des démarrages souples, des accélérations instantanées et une remarquable fluidité mécanique.

Sur les axes secondaires, les 212 chevaux de la version Comfort offrent des reprises convaincantes, y compris lorsque le mode Eco est sélectionné.

Les trains roulants encaissent correctement les variations de puissance, tandis que l’intégration de la batterie au châssis participe à la rigidité structurelle de l’ensemble.

Sur les routes sinueuses de la montagne valaisanne, la Dolphin G DM-i fait preuve d’un comportement sain et rassurant. Elle accepte volontiers un rythme soutenu, sans pour autant prétendre rivaliser avec les citadines à vocation sportive.

Les suspensions peuvent néanmoins se montrer légèrement fermes sur certaines portions dégradées ou lors d’enchaînements de virages.

L’insonorisation mérite en revanche une mention particulière. Même lorsque le moteur essence entre en action, sa présence demeure discrète, contribuant à préserver la sérénité des occupants.

Consommation : une sobriété convaincante en conditions réelles

L’efficience énergétique constitue naturellement l’un des principaux arguments commerciaux de cette nouvelle BYD.

Le constructeur avance une consommation officielle de 1,5 l/100 km en tenant compte d’une batterie initialement chargée, ainsi qu’une valeur mixte annoncée de 3,4 l/100 km.

Sur le parcours d’essai, composé de portions autoroutières, de traversées urbaines et de routes sinueuses, les consommations relevées ont oscillé entre 3,9 et 5,5 l/100 km.

Ces résultats apparaissent encourageants compte tenu de la puissance disponible et de la diversité des conditions de circulation rencontrées.

L’autonomie électrique constatée durant cette prise en main a dépassé les 80 kilomètres, contre les 109 kilomètres revendiqués par le constructeur.

Lorsque le niveau de charge descend sous les 25 %, le moteur thermique peut automatiquement intervenir afin de préserver les réserves énergétiques nécessaires au fonctionnement du système hybride.

La transition entre les différentes sources d’énergie s’effectue avec une grande douceur, sans à-coups perceptibles ni variations sonores excessives.

Il convient toutefois de rappeler que, comme pour tout véhicule hybride rechargeable, la consommation réelle dépend largement de la fréquence des recharges, de la température extérieure, du profil des trajets et du style de conduite.

Les automobilistes disposant d’une solution de recharge à domicile pourront tirer pleinement parti de la capacité électrique de la Dolphin G DM-i et limiter considérablement leur recours au carburant lors des déplacements quotidiens.

Une récupération d’énergie privilégiant la douceur

Deux niveaux de récupération d’énergie au freinage sont proposés.

Le réglage Standard offre une décélération relativement légère, proche du comportement d’une automobile thermique traditionnelle lorsque le conducteur relâche l’accélérateur.

Le mode High intensifie la récupération énergétique, sans toutefois atteindre le niveau de décélération prononcé proposé par certaines voitures électriques dotées d’un véritable système de conduite à une pédale.

BYD semble ainsi avoir privilégié une transition naturelle vers la mobilité électrifiée, notamment pour les automobilistes habitués aux véhicules conventionnels.

Cette philosophie résume assez bien le tempérament général de la Dolphin G DM-i. Plus consensuelle que véritablement enthousiasmante, elle mise sur la simplicité d’utilisation, la douceur mécanique et la polyvalence.

BYD Dolphin G DM-i : un positionnement tarifaire offensif

Au-delà de ses caractéristiques techniques, la Dolphin G DM-i entend également séduire par une politique tarifaire particulièrement compétitive.

Sur le marché helvétique, la gamme débute à CHF 26490.- euros pour la finition Active et culmine à CHF 31990.- pour la version Sport.

La déclinaison Comfort, appelée à constituer le cœur de gamme, est commercialisée à CHF 30990.-..

Le constructeur privilégie par ailleurs une politique d’équipement particulièrement généreuse, la personnalisation se limitant essentiellement au choix de la teinte de carrosserie.

Une garantie annoncée de huit ans ou 250 000 kilomètres vient compléter l’argumentaire commercial, sous réserve des conditions d’application propres au marché et aux composants concernés.

Verdict : la BYD Dolphin G DM-i redéfinit la polyvalence des citadines hybrides

Avec la Dolphin G DM-i, BYD propose une alternative originale aux citadines hybrides conventionnelles et aux petites voitures entièrement électriques.

Sa batterie de 18,3 kWh, son autonomie électrique généreuse, sa capacité de recharge rapide et sa motorisation Super Hybride lui permettent de répondre à des usages particulièrement variés.

Suffisamment autonome pour assurer une grande partie des déplacements quotidiens sans consommer de carburant, elle conserve parallèlement la liberté de voyager sur de longues distances sans dépendre exclusivement des infrastructures de recharge.

À ces qualités mécaniques s’ajoutent une présentation intérieure soignée, un équipement technologique complet, une habitabilité généreuse et un volume de coffre particulièrement convaincant.

Quelques réserves subsistent, notamment concernant la fermeté des suspensions sur certains revêtements, le maintien latéral des sièges et la concentration de nombreuses commandes au sein de l’interface tactile.

Ces imperfections ne remettent toutefois pas fondamentalement en cause la cohérence de l’ensemble.

Sans prétendre révolutionner le plaisir de conduire, la BYD Dolphin G DM-i apporte une réponse pragmatique aux interrogations des automobilistes encore hésitants face à l’électrification intégrale.

À mi-chemin entre la citadine électrique et la compacte familiale hybride rechargeable, cette nouvelle proposition du constructeur chinois dispose de solides arguments pour redistribuer les cartes sur le marché européen. Son rapport entre équipement, performances, autonomie et prix pourrait en faire une concurrente particulièrement redoutable pour les références historiques du segment B.

Vers le configurateur de la Dolphin G DM-i sur le site BYD Suisse