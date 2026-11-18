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Pour éviter de perdre la garde de sa fille restée à Manille, Luz trente-cinq ans et philippine, femme de ménage au noir dans les somptueux chalets de Verbier en Suisse doit rassembler le plus d’argent possible pour rembourser sa dette et rentrer, quitte à se mettre à dos sa communauté et se confronter à ses propres limites morales.

Présenté en avant-première mondiale au dernier Festival de Berlin « Enjoy your Stay » livre le récit de l’exploitation des femmes de ménage philippines sans papiers dans de luxueuses stations de ski suisses. Derrière le vernis de façade se trouve tout un microcosme caché composé de travailleuses de l’ombre qui triment sans relâche pour de très maigres revenus. Horaires éprouvants, logement précaire et crainte d’être expulsée sont leur lot quotidien. Entre drame intime et chronique sociale, le film dresse le portrait saisissant d’une femme prête à tout pour retrouver sa fille. Il porte un regard aigu sur les réalités invisibles du travail domestique, des inégalités sociales et de la migration.

Enjoy your stay

Un film de Dominik Locher

Avec : Mercedes Cabral, Alexis Manenti, Anna Luna

Distributeur : Cinework

Durée : 1h39

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 17 novembre 2026