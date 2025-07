Capcom confirme sa présence à la Gamescom 2025 et présente son stand

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après avoir déjà annoncé les toutes premières opportunités de jouer à Resident Evil Requiem et Onimusha: Way of the Sword en juin lors du Summer Games Fest 2025, l’éditeur confirme la toute première prise en main publique de son tout nouveau titre, PRAGMATA, ainsi que d’autres opportunités lors du salon à Cologne le 20 août.

Le stand de Capcom, situé dans le Hall 9, Stand A070, comprendra plus de 85 stations de démonstration jouables réparties sur plus de 950 mètres carrés. En plus de Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword et PRAGMATA, les visiteurs auront l’occasion d’essayer les versions pour Nintendo Switch 2 de Street Fighter 6 et Kunitsu-Gami: Path of the Goddess qui sont sorties en même temps que la console plus tôt cette année.

Capcom proposera également d’autres opportunités passionnantes pour les participants, avec une expérience cinéma et plusieurs programmes en direct diffusés pendant toute la durée du salon, directement depuis Cologne vers le reste du monde. Dans le cadre de ces diffusions en direct, Capcom diffusera une variété de contenus passionnants ainsi que des apparitions d’invités spéciaux. Pour les publics germanophones, Capcom proposera également des émissions quotidiennes du matin au soir, produites et présentées par Rocket Beans TV.

Les fans peuvent se joindre à la fête et regarder via les chaînes de Capcom :