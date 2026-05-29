Google Health remplace Fitbit : la nouvelle application santé dopée à l’IA transforme le suivi du bien-être

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Après quatorze ans de bons et loyaux services, l’application Fitbit tire officiellement sa révérence. Google la remplace par Google Health, une plateforme entièrement repensée qui centralise suivi sportif, données de santé, sommeil et intelligence artificielle. Avec l’arrivée d’un coach IA basé sur Gemini et du nouveau Fitbit Air, le géant américain redéfinit sa vision du bien-être connecté.

Google Health remplace Fitbit : Google redéfinit son écosystème de santé connectée

Une page importante de l’histoire des objets connectés dédiés au bien-être se tourne. Après quatorze années de présence sur le marché de la santé numérique, l’application Fitbit disparaît officiellement au profit de Google Health, la nouvelle plateforme unifiée du géant de Mountain View. Déployée à travers une mise à jour mondiale depuis le 19 mai 2026, cette transformation marque une étape stratégique majeure dans la volonté de Google de consolider l’ensemble de ses services de suivi de santé, de fitness et de bien-être sous une seule bannière.

Pour autant, la disparition de l’application historique ne signifie pas la fin de Fitbit. La marque continue d’exister à travers ses appareils connectés, notamment le récent Fitbit Air, un bracelet de suivi d’activité sans écran conçu pour privilégier la discrétion, l’autonomie et la collecte continue de données biométriques.

Une application Google Health entièrement repensée pour le suivi de la santé

Dès les premiers instants passés sur Google Health, le changement saute aux yeux. L’interface a été profondément modernisée afin d’offrir une expérience plus intuitive, plus lisible et davantage centrée sur les informations essentielles.

L’application s’articule désormais autour de quatre espaces principaux : Today, Fitness, Sleep et Health. Cette nouvelle organisation permet d’accéder rapidement aux indicateurs les plus pertinents liés à l’activité physique, à la qualité du sommeil, à la récupération ou encore à l’état général de santé.

Google a également choisi de simplifier la présentation des données. Là où les anciennes interfaces pouvaient parfois submerger l’utilisateur sous une multitude de statistiques, Google Health privilégie désormais une approche plus visuelle et personnalisable. Chaque utilisateur peut mettre en avant les indicateurs qui lui importent le plus, créant ainsi un tableau de bord adapté à ses objectifs personnels.

L’autre évolution notable concerne l’ouverture de l’écosystème. La plateforme s’intègre désormais plus facilement avec plusieurs services tiers populaires tels que MyFitnessPal, AllTrails ou encore Nike Run Club, permettant de centraliser l’ensemble des données sportives et de santé dans une seule application.

Google Health Premium enrichit son offre avec l’intelligence artificielle

Parallèlement à cette refonte, Google poursuit le développement de son offre par abonnement. Rebaptisée Google Health Premium, celle-ci conserve son tarif de 9,99 dollars par mois ou 99 dollars par an, mais gagne de nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée.

L’une des nouveautés les plus marquantes réside dans l’intégration d’un coach virtuel alimenté par l’intelligence artificielle Gemini. Cette technologie analyse en permanence les données de santé, d’activité physique et de récupération afin de proposer des recommandations personnalisées, des programmes d’entraînement adaptatifs ainsi que des conseils ciblés pour améliorer les performances et le bien-être général.

Google introduit également la possibilité de téléverser et de centraliser ses dossiers médicaux de manière sécurisée. Cette fonctionnalité ambitionne de fournir une vision plus globale de l’état de santé de l’utilisateur en regroupant données médicales, historiques d’activité physique et informations biométriques au sein d’un même environnement.

Autre ajout notable : l’arrivée d’un nouveau système de classement communautaire permettant de lancer des défis sportifs entre amis, membres de la famille ou collègues. Une fonctionnalité destinée à renforcer la motivation et l’engagement au quotidien.

Confidentialité et sécurité des données au cœur de la stratégie

Consciente des inquiétudes croissantes liées à la protection des données personnelles, Google met particulièrement en avant les mécanismes de sécurité intégrés à Google Health. Le groupe assure que les informations de santé bénéficient d’un chiffrement renforcé et d’un contrôle accru de la part des utilisateurs.

Cette orientation stratégique vise également à différencier Google de certains concurrents du secteur des objets connectés et des applications de santé, tout en renforçant la confiance autour de ses futurs services basés sur l’intelligence artificielle.

Fitbit Air et Google Health : les fondations d’une nouvelle vision du bien-être connecté

Le lancement simultané du Fitbit Air, proposé à un tarif inférieur à 100 dollars, illustre parfaitement la nouvelle philosophie de Google. Plutôt que de multiplier les écrans et les notifications, l’entreprise privilégie une approche plus discrète où le matériel agit comme un simple capteur au service d’une plateforme logicielle intelligente.

Cette stratégie rappelle celle adoptée par des acteurs comme Whoop ou Oura, qui misent davantage sur l’analyse approfondie des données et l’accompagnement personnalisé que sur l’affichage permanent d’informations au poignet.

Une transition historique pour l’univers Fitbit

Si de nombreux utilisateurs conserveront sans doute une certaine nostalgie pour l’emblématique identité visuelle violette qui a accompagné Fitbit pendant plus d’une décennie, l’arrivée de Google Health représente bien davantage qu’un simple changement de nom.

Cette évolution symbolise la volonté du géant californien de bâtir un écosystème de santé connecté unifié, où intelligence artificielle, suivi biométrique avancé et services premium convergent vers une même ambition : faire de Google Health le nouveau centre névralgique du bien-être numérique. Une transformation qui pourrait profondément remodeler le marché des applications santé et du fitness connecté dans les années à venir.