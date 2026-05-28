Activision dévoile Call of Duty: Modern Warfare 4

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Call of Duty: Modern Warfare 4 est enfin révélé ! Développé par Infinity Ward, Modern Warfare 4 se déroule dans le contexte d’un conflit mondial s’intensifiant rapidement autour de la péninsule coréenne. Les joueurs incarneront Park, un jeune soldat sud-coréen plongé au cœur d’une invasion nord-coréenne à grande échelle. De son côté, le Capitaine Price, ancien agent et désormais hors-la-loi, agit en marge d’un système qu’il protégeait autrefois, traquant une arme qui menace de plonger le monde à sa perte. Cette toute nouvelle campagne emmènera les joueurs aux quatre coins du monde, des combats rapprochés à New York aux courses-poursuites à Paris, en passant par les raids nocturnes du SAS à Mumbai aux guerres de tranchées en Corée.

Le mode multijoueur offrira des combats réalistes, précis et basés sur des mouvements fluides procurant un contrôle sans précédent. Avec l’introduction de Ballistic Authority, Modern Warfare 4 proposera des innovations jamais vues et promet les sensations de tirs les plus authentiques à ce jour. Modern Warfare 4 sortira avec 12 cartes principales, couvrant différents lieux à travers le monde en plus de Kill Block, un nouveau champ de bataille dynamique dont la configuration change à chaque manche. Plus de 500 configurations pourront être explorées.

DMZ fait également son grand retour et s’annonce comme l’expérience d’extraction Call of Duty ultime. Les joueurs, qu’ils soient seuls ou en escouade, atterriront dans une zone de combat en constante évolution, pour une expérience continuellement renouvelée. De plus amples détails DMZ seront dévoilés le 7 juin.

Modern Warfare 4 a été conçu en accordant une attention particulière aux joueurs PC. Infinity Ward et Beenox se sont associés pour offrir davantage de libertés aux joueurs, que cela concerne les performances, la fidélité visuelle, la réactivité ou la personnalisation. Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et, pour la première fois, sur Nintendo Switch 2.