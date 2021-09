Castlevania Advance Collection, disponible dès à présent sur Switch, PlayStation, Xbox et PC

Partager Facebook

Dévoilé au cours du précédent Nintendo Direct, Castlevania Advance Collection est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One et PC via Steam. Cette collection comprend certains des titres les plus appréciés de la franchise Castlevania, dont Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance et Castlevania: Aria of Sorrow. Un quatrième titre bonus complète la compilation : le jeu SNES de 1995 Castlevania: Vampire’s Kiss (également connu sous le nom « Dracula X » en Amérique).

L’équipe de développement de Castlevania Advance Collection chez Konami Digital Entertainment commente :

« Nous voulions que davantage de personnes puissent connaître la série Castlevania, en particulier les jeux action / aventure qui sont des chefs d’œuvre qu’on peut toujours apprécier de nos jours. Nous savions que peu de titres étaient jouables sur les consoles actuelles, nous avons donc commencé à assembler Castlevania Advance Collection. Nous avons décidé que cette sortie serait multiplateforme afin que le plus grand nombre de joueurs possible puisse profiter de ces titres.

La série Castlevania célèbre cette année son 35ème anniversaire, grâce au soutien de ses nombreux fans et, bien sûr, de toutes les personnes impliquées dans sa création. L’équipe de production est honorée de pouvoir travailler sur cette série et nous continuerons à nous efforcer de faire connaître Castlevania et de permettre au plus grand nombre d’y jouer. Merci à toutes et à tous pour votre soutien infaillible ! »

En plus de rendre accessibles des classiques intemporels, Castlevania Advance Collection propose aux joueurs de nouvelles fonctionnalités pour améliorer leur expérience de jeu. Les mélomanes ont un accès immédiat aux bandes-son iconiques de chacun des titres, dont les pistes cachées, pour un total de 71 chansons. Les joueurs peuvent même créer leurs propres playlists pour écouter leurs morceaux favoris en boucle. Une galerie en jeu affiche également des croquis et des dessins de travail. Cet art inédit, ainsi que les scans des boites originales, représenteront un point d’intérêt incontournable pour les fans de longue date.

Castlevania Advance Collection est désormais disponible en téléchargement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One et PC via Steam au prix de 19,99 €. La collection est également compatible sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S.