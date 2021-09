LA FAMILLE ADDAMS – PANIQUE AU MANOIR, disponible sur consoles, stadia et PC !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La Famille Addams – Panique au manoir entraîne les joueurs dans une aventure effrayante et amusante pour toute la famille ! Aidez Mercredi, Gomez, Morticia et Pugsley à sauver le manoir des Addams dans cette aventure horrifiante et hilarante en 3D avec écran partagé et jouable jusqu’à 4 joueurs en coopération locale. Les joueurs peuvent utiliser les différentes capacités des personnages pour parcourir quatre lieux effrayants. Le sabre Mazurka de l’ancienne famille de Gomez est parfait pour trancher et glisser tandis que la sympathique et très tendance araignée de Morticia permet aux joueurs de tisser des toiles, saisir, balancer et tirer des objets. Les bombes artisanales de Pugsley permettent de faire exploser des objets tandis que la pieuvre de Mercredi, Socrates, est quant à elle toujours prête à décoller et à planer en utilisant un puissant jet d’encre. Préparez-vous à ce que la soirée de jeu en famille devienne terriblement excitante !

« Cela a été une expérience formidable d’amener le manoir de la famille Addams, la famille la plus effrayante du monde dans un tout nouveau jeu d’aventure sur plateforme 3D », a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. « Avec une coopération jusqu’à 4 joueurs et des graphismes fidèles à la nouvelle franchise de films d’animation, les fans de tous âges auront de quoi s’amuser en découvrant ensemble les secrets du manoir.

C’est la toute première fois que nous portons la « La Famille Addams – Panique au manoir sur console en image de synthèse et cela constitue une opportunité pour les fans des films précédents et à venir de de retrouver leurs personnages préférés au-delà des films », a déclaré Robert Marick, vice-président exécutif, MGM Global Consumer Products and Experiences. « Nous sommes impatients de voir les réactions des fans à la sortie du jeu d’Outright games. »

Lancée en 1938 sous la forme d’une bande dessinée, cette franchise intemporelle a inspiré des séries télévisées, des films, des bandes dessinées, des jouets et des objets de collection au cours de ses plus de 80 ans de popularité, les fans, nouveaux et anciens, qui aiment l’ensemble des personnages macabres qui composent cette famille multigénérationnelle. En 2019, la famille est revenue pour terroriser une toute nouvelle génération dans le film d’animation La Famille Addams, avec un casting de stars et un énorme succès au box-office, avec plus de 200 millions de dollars de recettes dans le monde. Mercredi et ses acolytes reviendront en octobre prochain dans la suite animée très attendue La Famille Addams 2.

La Famille Addams – Panique au manoir est dès maintenant disponible sur Nintendo Switch et Playstation, ainsi qu’en version numérique sur Xbox et PC.