Castlevania: Grimoire of Souls célèbre la Saint-Valentin avec un nouveau Grimoire

Konami Digital annonce une nouvelle mise à jour majeure pour Castlevania: Grimoire of Souls, qui fait suite à la mise à jour « Winter Holiday » de décembre. La mise à jour de la Saint-Valentin est désormais disponible sans coût supplémentaire sur Apple Arcade, le service de jeu par abonnement d’Apple qui offre un accès illimité à une collection grandissante de plus de 200 jeux premium, comprenant des nouvelles sorties, des jeux récompensés et des titres populaires de l’App Store sans publicité ni microtransactions.

Le nouveau Grimoire embarque les joueurs dans l’univers du bien-aimé Symphony of the Night, où Alucard a jadis vaincu Dracula.

Le château de Dracula, 1797. Au cœur des terres entremêlées au destin d’Alucard, l’histoire prend une tournure inattendue ! Une étrange magie s’échappe du grimoire. Le tome retrace les douloureux événements de 1797 : le meurtre commis par Alucard sur son propre père, Dracula. Alucard et ses acolytes pensent qu’Hermina se cache à l’intérieur du grimoire, et échafaudent un plan pour la vaincre. Charlotte réalise que le Roi Démon peut être ressuscité, tandis qu’Hermina tente d’éviter d’être retrouvée. Alors que le destin rassemble tout autour d’un trône éclairé par la lune, Alucard et ses compagnons découvrent que leur quête de vérité les a menés face à un danger dévorant…

La mise à jour de la Saint-Valentin comprend également un nouveau bonus de connexion exclusif, effectif jusqu’au 12 mars 2022. En lançant le jeu durant cette période, les joueurs pourront recevoir un total de 14 récompenses supplémentaires – les joueurs qui se connectent 14 fois obtiendront ainsi toutes les récompenses. Des skins sur le thème de la Saint-Valentin sont également disponibles.

Castlevania: Grimoire of Souls est disponible en exclusivité sur Apple Arcade et peut être joué sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Apple Arcade est disponible par abonnement au prix de 4,99 € par mois, avec un mois d’essai gratuit. Apple Arcade fait également partie du pack Individuel (14,95 € par mois) et Famille (19,95 € par mois) Apple One, avec un mois d’essai gratuit.