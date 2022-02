Kingdom Come: Deliverance est en solde pour la Saint-Valentin !

Partager Facebook

Kingdom Come: Deliverance sera soldé jusqu’à 70% à l’occasion des offres de la Saint-Valentin sur Steam, du 10 au 14 février. Pour célébrer comme il se doit le jour de l’amour, mais également le 4ème anniversaire de Kingdom Come: Deliverance, Warhorse Studios et Prime Matter offrent un DLC sur Steam. Les détenteurs du jeu de base KCD ne possédant pas encore le second DLC « The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon », peuvent en effet télécharger et garder ce contenu dans leur bibliothèque, tout comme les nouveaux joueurs.

Les soldes spéciales Saint-Valentin concernant Kingdom Come: Deliverance proposent 70% sur le jeu de base et sur la KCD Royal Edition, ainsi que 60% sur les autres DLC.

À propos de The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon :

Amorous Adventures met les joueurs au défi d’aider leur ami Hans Capon. Hans est amoureux et il a besoin de l’aide de Henry pour conquérir le cœur de la belle Karolina. Mais les choses seront plus complexes qu’il n’y paraît. Un bijou de famille disparu, une potion d’amour et l’épreuve du poème le plus romantique vous garantiront de nombreuses heures de moments amusants, dans Kingdom Come: Deliverance.

À propos de Kingdom Come: Deliverance :

Kingdom Come: Deliverance est un jeu de rôle en monde ouvert. Son scénario vous propose une aventure épique et immersive dans le Saint Empire romain-germanique. Vengez la mort de vos parents et affrontez des forces d’invasion, lancez-vous dans quêtes susceptibles de changer l’issue du jeu et faites des choix qui influencent le scénario. Explorez des châteaux majestueux, des forêts profondes, des villages florissants et d’innombrables panoramas réalistes dans la Bohème médiévale !

Un monde ouvert extrêmement réaliste : Des châteaux majestueux, des paysages immenses, tous présentés dans des graphismes époustouflants.