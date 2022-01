CCP Games certifié par Great Place to Work en 2021

Partager Facebook

Le premier développeur islandais CCP Games annonce aujourd’hui que ses trois studios – Reykjavik, Londres et Shanghai – ont reçu la mention Great Place to Work-Certified™ pour la deuxième année consécutive !

Great Place to Work® fait autorité en matière de culture d’entreprise dans le monde entier. L’entreprise a interrogé plus de 100 millions d’employés dans le monde depuis 1992, lui permettant de créer une base de connaissances pour définir l’élément essentiel d’un espace de travail sain et efficace : la confiance. Great Place to Work® UK aide les organisations à évaluer leur culture et à mieux produire en plaçant la confiance au cœur de l’expérience de travail. Ses données de références sans équivalent sont utilisées pour définir les organisations Great Place to Work-Certified™, ainsi que les très reconnues Best Workplaces™, Best Workplaces™ for Women et Best Workplaces™ in Tech au Royaume-Uni.