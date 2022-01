Serious Sam: Siberian Mayhem ratiboise la toundra

Le studio indépendant Timelock Studio et les développeurs de la Croteam ont fait équipe pour concevoir l’extension Serious Sam: Siberian Mayhem, la nouvelle aventure standalone de Sam ‘Serious’ Stone après le trucculent Serious Sam 4. Le souffle glacé du chaos va s’abattre sur Steam dès le 25 janvier prochain !

Arpentez les vastes plaines russes le temps de cinq vastes missions inédites le long des côtes arctiques, au cœur de forêts désolées, aux abords de villages abandonnés et dans les méandres d’une ville fantôme pas vraiment accueillante. De nouveaux ennemis et boss ont rejoint la Horde : préparez-vous à affronter les créatures les plus intimidantes jamais vues dans la série. Chargez vos nouvelles pétoires comme l’arbalète expérimentale et abusez des véhicules disponibles, des motoneiges agiles aux imposants mechas.

Serious Sam: Siberian Mayhem a emprunté un chemin non conventionnel : il a débuté comme un projet ambitieux de l’équipe de modding habituée de Serious Sam, Timelock Studio, pour évoluer rapidement en extension standalone chapeautée par la Croteam.

Les fans de Serious Sam peuvent précommander Serious Sam: Siberian Mayhem sur Steam dès aujourd’hui. Les possesseurs de Serious Sam 4 bénéficieront d’une réduction substantielle, qu’ils précommandent ou achètent l’extension après sa sortie.