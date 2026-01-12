CES 2026 : le marché du PC rattrapé par la crise des composants

Partager Facebook

La pénurie de mémoire vive, exacerbée par les besoins colossaux de l’IA, tire les prix des PC vers le haut. Un phénomène structurel qui contraint les consommateurs à revoir leurs priorités technologiques.

Au CES 2026, l’industrie informatique a donné l’image d’un secteur sous tension. Loin de l’optimisme habituellement affiché dans les allées du salon, les principaux acteurs du PC ont laissé transparaître des perspectives assombries, prises en étau entre un essoufflement de l’innovation grand public et un net recul de la demande sur l’année écoulée.

Des prix tirés vers le haut par la ruée vers l’IA

Difficile, cette année, d’ignorer la flambée des tarifs. Certains modèles fraîchement annoncés, à l’image du XPS 14 de Dell, franchissent désormais allègrement le seuil des 2 000 dollars. Une inflation qui ne relève pas du hasard, mais s’inscrit dans un mouvement structurel : l’appétit grandissant de l’intelligence artificielle pour les ressources matérielles, en particulier la mémoire vive.

Sur le salon, les discours convergent. Interrogé par Bloomberg, Wonjin Lee, responsable marketing chez Samsung, ne mâche pas ses mots : « Les tensions sur l’approvisionnement en semi-conducteurs toucheront tout le monde. Les prix augmentent à un rythme soutenu. » Derrière ce constat, une réalité désormais bien installée : la pénurie de RAM s’aggrave à mesure que les centres de données et supercalculateurs dédiés à l’IA absorbent une part croissante des stocks mondiaux, laissant le marché grand public en position secondaire.

Une mémoire vive monopolisée par les supercalculateurs

Les annonces techniques faites à Las Vegas illustrent l’ampleur du phénomène. NVIDIA a présenté Vera Rubin, un supercalculateur taillé pour l’IA capable d’embarquer jusqu’à 54 téraoctets de mémoire vive. AMD n’est pas en reste avec son rack Helios, qui mobilise 31 téraoctets de RAM répartis sur ses GPU. Ces chiffres vertigineux donnent la mesure de la pression exercée sur le marché mondial de la mémoire.

Dans ce contexte, les fabricants de PC peinent à contenir les coûts. Si le tarif du XPS 14 a nettement revu ses ambitions à la hausse par rapport aux annonces initiales, certains modèles concurrents, comme les MacBook Pro, affichent encore une relative stabilité. Mais pour combien de temps ? À en croire les constructeurs interrogés — Dell, Acer et d’autres —, nul n’est aujourd’hui en mesure de formuler des prévisions rassurantes, tant l’offre reste dépendante de chaînes d’approvisionnement devenues imprévisibles.

Des utilisateurs contraints de revoir leurs arbitrages

Face à cette inflation persistante, les comportements évoluent. Plutôt que de renouveler intégralement leur matériel, de nombreux consommateurs privilégient désormais des mises à niveau progressives. Selon David McAfee, vice-président chez AMD, cette tendance devrait encore se renforcer en 2026. Les plateformes AM4 et AM5 tirent leur épingle du jeu grâce à leur compatibilité avec plusieurs générations de processeurs, permettant de prolonger la durée de vie des machines sans investir immédiatement dans de nouvelles barrettes de mémoire.

Dans ce paysage tendu, plusieurs constats s’imposent :

– la pénurie de DRAM demeure structurelle et affecte l’ensemble des appareils électroniques ;

– les hausses de prix atteignent des niveaux autrefois réservés au segment haut de gamme, y compris sur des configurations intermédiaires ;

– la marge de manœuvre reste limitée, aussi bien pour les fabricants que pour les utilisateurs, face à une dynamique largement dictée par l’essor de l’IA.

Un avenir proche sous haute pression

Certains acteurs de l’industrie, à l’image de McAfee, évoquent la possibilité d’un léger répit dans les mois à venir, sans toutefois avancer de garanties concrètes. Une chose semble acquise : l’année qui s’ouvre s’annonce difficile pour quiconque envisage l’achat d’un nouvel ordinateur ou de tout équipement gourmand en mémoire. Plus que jamais, la voracité technologique des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle rejaillit sur le quotidien numérique du grand public, au prix d’arbitrages budgétaires de plus en plus contraignants.