Changez le passé pour sauver l’avenir dans la Guerre Fratricide

Il s’agit du deuxième volet de l’histoire en quatre parties de Phyrexia, et de la première extension de standard à incorporer des cartes Univers Infinis avec les Transformers. La Guerre Fratricide dépeint les événements de l’un des moments les plus marquants de l’histoire de Magic. L’extension contient 287 cartes et sort aujourd’hui sur table et sur Arena.

Pendant la terrible invasion phyrexiane, le planeswalker Téfeiri cherche des réponses dans le passé et lève le voile sur une rivalité entre deux frères : Urza et Mishra. La Guerre Fratricide, également connue sous le nom de Guerre des Antiquités, est un conflit qui a fait voler en éclats le plan de Dominaria à coups de colosses mécaniques et de puissante magie. Cette guerre a déclenché une série d’événements qui ont façonné l’avenir de l’ensemble du Multivers. Dépeinte pour la première fois dans la deuxième extension de Magic sortie en 1994, Antiquités, la Guerre Fratricide révèle que cette rivalité fraternelle n’est pas si manichéenne qu’on veut bien le croire.

Puisque le plan est déchiré par une guerre mécanique, La Guerre Fratricide est une extension fortement axée sur les artefacts. Parmi ceux-ci, on trouve les Lithoforces, des jetons artefacts incolores introduits pour la première fois dans Dominaria Uni qui peuvent être engagés pour obtenir du mana supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour lancer des sorts d’artefacts. Prototype est une autre mécanique des créatures-artefacts ; il s’agit d’un coût alternatif pour les machines de guerre des deux frères, leur permettant d’entrer sur le champ de bataille pour moins de mana mais avec moins de capacités ainsi qu’une force et une endurance réduites. La Guerre Fratricide réintroduit également des mécaniques appréciées des fans tels que l’Assimilation qui combine deux cartes pour créer une carte surdimensionnée, et Exhumation qui permet aux cartes de créatures d’émerger une dernière fois du cimetière avant d’être exilées en fin de tour.

La Guerre Fratricide est la première extension principale de Magic qui incorpore des cartes Univers Infinis : les Transformers rejoignent le combat. Les fans les plus nostalgiques pourront ajouter des cartes sans bordure d’Optimus Prime, de Mégatron, et bien d’autres Transformers à leurs decks.

Une dizaine de terrains de base pleine illustration racontent quant à eux leur propre histoire, en mettant en scène les lieux iconiques et les colosses mécaniques qui ont combattu pour Urza et Mishra pendant la guerre.

Les joueurs peuvent dès à présent remonter dans le temps avec des réimpressions à traitement rétro d’artefacts et de créatures artefacts célèbres de l’histoire de Magic. Chaque carte des deux decks Commander construits autour des deux frères dispose également d’un cadre rétro, rendant ainsi hommage au style et au format original du jeu. De plus, des cartes Premium d’artefacts au traitement rétro ou schéma sont également disponibles.

La Guerre Fratricide est disponible en boosters de Draft, en boosters d’Extension, en boosters Collector, en boosters Jumpstart, en decks Commander et en Bundles.