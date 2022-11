Partager Facebook

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père Otto, resté seul, et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. Il tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa mère Ana, et veut l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les conflits et les passions refont surface, brisant le semblant de paix dans la communauté.

Le réalisateur de la Palme d’or « 4 mois, 3 semaines et 2 jours » signe avec « R.M.N » (qui signifie « IRM » en français) une œuvre complexe et politique solidement ancrée dans l’air du temps et qui nous fait réfléchir aux grands enjeux de notre époque comme la montée des populismes. Sombre et brutal, le film dresse le portrait glaçant d’une communauté de Transylvanie envahie par les peurs irrationnelles et la xénophobie alors même que le village souffre d’une pénurie de main-d’oeuvre. Un plan séquence magistral de 17 minutes montrant une assemblée de villageois débattre en pleine nuit du sort des travailleurs étrangers constitue un des moments forts de ce drame social. Avec « R.M.N » présenté au dernier Festival de Cannes, le réalisateur roumain nous offre du grand cinéma.

R.M.N.

Un film de Christian Mungiu

Avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu

Distributeur : Cinework

Durée : 125 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 16 novembre 2022