ChatGPT veut désormais gérer vos finances personnelles en connectant vos comptes bancaires

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OpenAI teste une nouvelle fonctionnalité financière dans ChatGPT, mais les inquiétudes autour de la confidentialité explosent déjà.

OpenAI franchit une nouvelle étape dans l’évolution de ChatGPT en expérimentant une fonctionnalité particulièrement sensible : la connexion directe des comptes bancaires des utilisateurs afin de proposer un assistant dédié à la gestion des finances personnelles. Une initiative ambitieuse qui, malgré ses promesses technologiques, déclenche déjà une vive polémique autour de la confidentialité des données et de la confiance numérique.

ChatGPT veut désormais gérer les finances personnelles des utilisateurs

Le célèbre chatbot dopé à l’intelligence artificielle ne se limite plus à répondre à des questions ou générer du contenu. OpenAI teste actuellement, auprès des abonnés américains à ChatGPT Pro, une nouvelle fonctionnalité permettant de relier directement ses comptes bancaires à l’interface conversationnelle.

L’objectif affiché est clair : offrir une vue centralisée des dépenses, analyser les habitudes financières et permettre aux utilisateurs d’interroger ChatGPT sur leur situation budgétaire en langage naturel.

Concrètement, l’utilisateur pourrait bientôt demander à l’IA combien il dépense chaque mois en abonnements, suivre ses catégories de dépenses ou encore obtenir des recommandations personnalisées pour mieux gérer son argent.

Une annonce qui provoque immédiatement une vague de méfiance

À peine dévoilée, cette nouvelle orientation stratégique d’OpenAI a provoqué une avalanche de réactions critiques sur les réseaux sociaux comme X ou Reddit.

De nombreux internautes s’interrogent sur les risques liés à la transmission de données bancaires à une intelligence artificielle. Certains rappellent notamment les précédentes controverses autour de l’utilisation et du partage de données personnelles par les grandes entreprises technologiques.

Pour une partie du public, l’idée même de confier des informations financières sensibles à une IA conversationnelle suscite une profonde défiance. Plusieurs utilisateurs vont jusqu’à comparer cette fonctionnalité à une intrusion excessive dans la vie privée numérique.

Derrière ces réactions parfois virulentes se cache une inquiétude plus large : celle de voir les outils d’intelligence artificielle accumuler toujours davantage de données personnelles extrêmement sensibles.

Plaid au cœur du dispositif de connexion bancaire

Afin de sécuriser cette expérimentation, OpenAI s’appuie sur Plaid, une plateforme spécialisée dans la connexion entre services financiers et applications numériques déjà utilisée par de nombreuses fintechs et solutions bancaires.

Selon OpenAI, plusieurs mécanismes de sécurité ont été intégrés au système, notamment la possibilité d’activer une authentification à double facteur, de déconnecter ses comptes à tout moment ou encore de supprimer les données associées.

L’entreprise précise également que les conversations temporaires ne permettraient pas l’accès à ces informations financières sensibles.

Des zones d’ombre persistent sur l’utilisation des données

Malgré ces garanties techniques, plusieurs questions majeures restent pour l’instant sans réponse.

OpenAI n’a notamment pas précisé si les données bancaires collectées pourraient être utilisées pour entraîner ses futurs modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise reste également floue concernant un éventuel partage de ces informations avec des partenaires commerciaux ou des tiers.

Autre point sensible : les garanties offertes aux utilisateurs en cas de fuite massive de données ou d’incident de sécurité touchant les infrastructures d’IA.

Dans un contexte où les cyberattaques visant les données financières se multiplient, cette absence de clarté alimente naturellement les craintes des utilisateurs.

OpenAI face au défi de la confiance numérique

Avec cette nouvelle orientation vers les services financiers intelligents, OpenAI cherche clairement à transformer ChatGPT en véritable assistant personnel universel capable d’intervenir dans tous les aspects du quotidien.

Mais cette ambition se heurte désormais à une problématique essentielle : la confiance.

Déjà confrontée à plusieurs controverses autour de la gestion des données personnelles, la société dirigée par Sam Altman devra convaincre qu’elle peut protéger des informations aussi sensibles que des données bancaires ou des habitudes financières privées.

Tant que subsisteront des zones d’ombre sur la confidentialité, la sécurité et l’exploitation des données, il est probable qu’une large partie du public reste prudente face à cette nouvelle génération d’assistants financiers dopés à l’intelligence artificielle.