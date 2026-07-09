Sony présente la 5ème génération de son Bridge ultime de la série RX, le tout-en-un photo et vidéo au zoom optique super puissant, idéal pour la photographie de voyage, animalière et de sport, le RX10 V.

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Sony présente le RX10 V, la 5ème génération de la série RX10, le bridge ultime tout-en-un pour la photo et la vidéo. Idéal pour les amateurs comme les experts, le RX10 V est polyvalent et performant et couvre toutes les focales, du grand angle au super-téléobjectif, dans un seul boîtier compact et léger. Il est parfait pour tous les types de prises de vue grâce à son objectif ZEISS Vario-Sonnar T 24-600mm1 (zoom optique 25x) à grande ouverture et fort grossissement, avec une plage d’ouverture de F2.4 à F4.0.

Digne héritier de la série des bridges ultimes RX10, il en reprend la combinaison caractéristique – haute qualité d’image, Zoom lumineux du grand angle au super-téléobjectif et conception tout-en-un avec l’objectif intégré. Il intègre par ailleurs l’autofocus à suivi en temps réel du sujet alimenté par l’IA permettant une reconnaissance très précise du sujet, associée à une prise de vue en rafale ultra-rapide en visée continue pouvant atteindre 30 images par seconde2 avec suivi AF/AE permanant, pour immortaliser chaque instant décisif. Que ce soit pour prendre des photos grâce à son grand capteur d’image CMOS Exmor RS empilé de 1,0 pouces (d’environ 20,1 mégapixels effectifs) et à son processeur d’image BIONZ XR™, ou pour filmer des vidéos jusqu’en 4K en 120p*3, cet Bridge ultra-polyvalent s’adapte à une grande variété de situations, des moments du quotidien à la faune sauvage, en passant par les journées sportives scolaires et les événements sportifs. Profitez aussi d’une esthétique d’image haut de gamme avec des images au bokeh saisissant, grâce au grand capteur de 1 pouce associé à un objectif lumineux F2.4 – 4.

Pour une meilleure ergonomie, le RX10 V présente un design raffiné s’inspirant de la philosophie de la gamme de boîtiers hybrides plein format dernière génération (Alpha), où la disposition des boutons et la conception de la poignée permettent une utilisation fiable et intuitive. Que ce soit en plein soleil ou en intérieur, le nouveau viseur électronique OLED Quad-VGA, plus grand4, vous aidera à composer la photo parfaite, en vous offrant un affichage net des moindres détails de votre sujet. La batterie rechargeable série Z (NP-FZ100) permet de prendre jusqu’à environ 630 photos5, soit une amélioration d’environ 50 % ou plus par rapport au modèle précédent4.

« La série RX10 reste un choix incontournable pour tous ceux qui souhaitent réaliser de superbes photos sans avoir à transporter un équipement trop encombrant et lourd. Désormais dotée d’un autofocus à reconnaissance en temps réel alimenté par l’IA pour une identification précise des sujets, elle allie une qualité d’image exceptionnelle, un zoom polyvalent et un design tout-en-un, offrant ainsi aux photographes la liberté de capturer tout ce qu’ils souhaitent, des paysages grandioses et de la faune sauvage aux moments en famille et aux aventures de voyage », a déclaré Naoto Yoshioka, responsable du marketing des produits et solutions d’imagerie chez Sony Europe. « C’est le compagnon idéal pour ceux qui souhaitent obtenir des résultats exceptionnels, où que leur créativité les mène. »

Caractéristiques principales du RX10 V en détails ​

Une qualité d’image exceptionnelle du grand angle au super-téléobjectif, dans un seul appareil.

Un objectif zoom très puissant couvrant une plage focale de 24 mm à 600 mm1 (ZEISS Vario-Sonnar T F2,4-4,0 avec stabilisation optique de l’image) et permettant de tout capturer ; des prises de vue quotidiennes à la photographie sportive et animalière de haut niveau. La prise de vue macro est possible à une distance minimale d’environ 3 cm à 24 mm1, et la prise de vue télé-macro à partir d’environ 72 cm à 600 mm1.

Le processeur d’image BIONZ XR™ offre des images de haute qualité avec un bruit réduit, même à des sensibilités ISO moyennes à élevées, y compris en intérieur ou dans des conditions de faible luminosité. Les tons de peau, le ciel, la végétation et autres scènes naturelles sont restitués avec une haute résolution et une reproduction fidèle des couleurs et des textures, ce qui est parfait pour capturer la beauté, les détails et l’atmosphère de la nature et de la vie quotidienne tels qu’ils sont réellement.

Les 12 préréglages de rendu des couleurs « Creative Look » vous permettent d’obtenir les couleurs et les textures souhaitées directement depuis l’appareil photo, tout en vous offrant la flexibilité de créer vos propres personnalisations en fonction de chaque mode. L’optimiseur de plage dynamique (DRO) mis à jour, équilibre par ailleurs les hautes lumières et les ombres foncées et propose une gamme plus étendue de réglages d’intensité, jusqu’au niveau 8. À des niveaux plus élevés, le DRO éclaircit les zones d’ombre en cas de fort contre-jour, offrant ainsi des portraits d’aspect plus naturel.

Reconnaissance des sujets grâce à l’IA et performances ultra-rapides pour immortaliser chaque instant décisif

La mise au point automatique à reconnaissance et suivi en temps réel du sujet, optimisée par une unité de traitement IA dédiée, permet à l’appareil de reconnaître les personnes, les animaux, les oiseaux, les insectes, les voitures, les trains et les avions, mais quand ils sont loin. Elle intègre également un mode « Auto » qui permet à l’appareil photo d’identifier automatiquement le type de sujet6. ​ L’unité de traitement IA alimente également la technologie d’estimation de la posture humaine, permettant la reconnaissance et le suivi même lorsque les sujets tournent le dos à l’appareil photo ou lorsque leurs visages sont masqués par des casques ou des lunettes de soleil. Il suffit de toucher le sujet souhaité sur l’écran tactile arrière pour lancer le suivi du sujet en temps réel, qui verrouille la mise au point sur le sujet en mouvement, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la composition pour obtenir la photo parfaite.

Pour des performances à haute vitesse, les calculs de la mise au point et de l’exposition de l’image (AF/AE) sont effectués jusqu’à 60 fois7 par seconde permettent de suivre même les sujets se déplaçant rapidement, tandis que la visée reste continue pendant la rafale. Cela permet une prise de vue en rafale à haute vitesse pouvant atteindre 30 images par seconde2 avec un suivi AF/AE complet, ce qui signifie que vous pouvez capturer la faune, les sports et d’autres sujets aux mouvements imprévisibles sans manquer le moment décisif. Une fonction d’accélération « Boost » de la vitesse de prise de vue en rafale2 vous permet également de modifier la vitesse de prise de vue à tout moment pendant la rafale.

Pour les inconditionnels du Flash, le RX10 V dispose d’un obturateur mécanique permettant une synchronisation du flash jusqu’au 1/2000s, une vitesse très rapide permettant un usage en plein jour pour réaliser des portraits en nuit américaine par exemple avec un flash externe Sony (en option).

Fonctions vidéo avancées

Le RX10 V dispose d’une fonction vidéo très poussée. Il prend en charge l’enregistrement vidéo en 4K jusqu’à 120p3, offrant une qualité d’image et des capacités impressionnantes, notamment la possibilité de réaliser un ralenti fluide jusqu’à 5x8 en résolution 4K. La stabilisation d’image en mode actif garantit aussi des enregistrements vidéo très stables à main levée, même au 600mm. Une griffe Multi Interface (MI) sur le dessus de l’appareil prend en charge l’interface audio numérique permet un enregistrement audio de haute qualité en transmettant le son directement sous forme de signal numérique lorsqu’elle est utilisée avec des microphones compatibles Sony (vendus séparément). La reconnaissance de sujet alimentée par l’IA permet également une fonction de cadrage automatique9 qui maintient automatiquement le sujet au centre du cadre de manière optimale pendant l’enregistrement.

Parmi les autres fonctionnalités pour les experts, le rendu S-Cinetone pour obtenir facilement des couleurs et des tons cinématographiques, et S-Log3 pour les prises de vue vidéo en vue d’un étalonnage en post-production sont aussi disponibles. Il est possible aussi d’importer jusqu’à 16 LUT utilisateur, ce qui permet aux vidéastes experts de prévisualiser le rendu post-LUT tout en filmant en Log10. La prise de vue en time-lapse et l’extraction d’images fixes à l’aide de Shot Mark offrent à l’utilisateur des fonctions vidéo complètes.

Maniabilité et fiabilité pour une expérience de prise de vue confortable et sûre

Le RX10 V est doté d’un viseur électronique plus grand, offrant une résolution et un grossissement supérieurs, équipé d’une dalle OLED Quad-VGA de type 0,5p avec environ 3,68 millions de points et un grossissement d’environ 0,78x11, qui facilite la composition grâce à une grande netteté du sujet. Il intègre également un écran arrière de 3,0 pouces, dont la résolution a été améliorée pour atteindre environ 1,62 million de points au format 3/2, permettant ainsi d’afficher les sujets avec une grande précision et un niveau de détail élevé.

Lorsque vous êtes en déplacement, vous avez besoin d’un appareil photo fiable et endurant : le RX10 V répond à cette exigence grâce à la batterie rechargeable NP-FZ100 qui prolonge l’autonomie en prise de vue photo jusqu’à environ 630 clichés5, soit une amélioration d’environ 50 % ou plus4 par rapport au modèle précédent.

La disposition des boutons et la conception du grip, inspirées de la philosophie de conception de la série « Alpha », associées à un sélecteur multifonction très réactif permettant une navigation fluide dans huit directions, garantissent une utilisation fiable et intuitive, même lorsque vous regardez dans le viseur.

Pour garantir une fiabilité optimale dans divers environnements de prise de vue, l’appareil photo bénéficie d’une conception résistante à la poussière et à l’humidité12, ainsi que de la prise en charge du Wi-Fi (2,4/5 GHz) pour un transfert de données rapide et stable13. La connectivité USB Type-C® permet un transfert de données haut débit et stable, et prend en charge la diffusion en direct en 4K 30p.

Le RX10 V est à utiliser avec l’application Creators’ App, un logiciel gratuit propriétaire de Sony qui permet aux utilisateurs de se connecter à leur smartphone pour envoyer des fichiers directement vers le cloud ou le smartphone, de contrôler la caméra à distance et de mettre à jour les fonctionnalités et le logiciel, améliorant ainsi la fonctionnalité et le confort lors de la prise de vue et du partage.

Prix et disponibilité

Le RX10 V sera disponible en précommande à partir du 9 juillet 2026 au prix public conseillé de 2.100 CHF.