Samsung écrase Nvidia et bat un record historique : voici pourquoi le géant coréen explose tous les compteurs

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Grâce à la flambée des prix de la mémoire DRAM et NAND provoquée par l’essor de l’IA, Samsung enregistre des bénéfices records et dépasse Nvidia. Une performance spectaculaire qui intervient alors même que les consommateurs paient leurs produits high-tech toujours plus cher.

Samsung vient de signer l’un des trimestres les plus impressionnants de son histoire. Le géant sud-coréen a publié ses prévisions financières pour le deuxième trimestre 2026, révélant des performances qui dépassent toutes les attentes. Porté par l’explosion du marché des semi-conducteurs et de la mémoire vive, le constructeur établit un nouveau record mondial de rentabilité, devançant même Nvidia, pourtant considéré comme le grand gagnant de la révolution de l’intelligence artificielle. Une réussite spectaculaire qui contraste avec les difficultés rencontrées par les consommateurs, confrontés à une flambée des prix des composants informatiques.

Samsung dépasse Nvidia et signe un bénéfice historique

Le groupe sud-coréen affiche des résultats financiers exceptionnels pour le deuxième trimestre 2026. Grâce à la très forte croissance de sa division spécialisée dans les semi-conducteurs et les mémoires, Samsung prévoit un bénéfice d’exploitation de 58,9 milliards de dollars en seulement trois mois.

Ce chiffre permet au constructeur asiatique de battre le précédent record mondial établi par Nvidia, qui avait enregistré 58,3 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation au trimestre précédent.

Si Nvidia n’a pas encore dévoilé ses résultats les plus récents, Samsung prend provisoirement la tête des entreprises les plus rentables de la planète.

À ce rythme, le bénéfice annuel du groupe pourrait dépasser 217 milliards de dollars en 2026, un niveau inédit dans l’histoire de l’industrie technologique.

L’explosion du marché de la mémoire propulse Samsung

Cette performance exceptionnelle ne repose pas principalement sur les smartphones Galaxy ou les téléviseurs de la marque, mais sur une activité beaucoup moins visible du grand public : la fabrication de mémoires électroniques et de semi-conducteurs.

Depuis plusieurs mois, la demande mondiale explose sous l’effet du développement accéléré de l’intelligence artificielle générative. Les centres de données, les infrastructures cloud et les accélérateurs dédiés à l’IA nécessitent des quantités toujours plus importantes de mémoire vive et de stockage haute performance.

Conséquence directe, les prix des composants connaissent une hausse spectaculaire.

En l’espace d’un an, les tarifs de la mémoire DRAM ont progressé d’environ 44 %, tandis que ceux de la mémoire NAND ont bondi de près de 53 %.

Cette inflation bénéficie directement aux principaux fabricants mondiaux, dont Samsung demeure l’un des leaders incontestés.

Autrement dit, la crise actuelle des mémoires, qui renchérit le coût de nombreux produits électroniques, constitue une formidable opportunité financière pour le groupe sud-coréen.

Les investisseurs restent pourtant prudents

Paradoxalement, ces résultats records n’ont pas convaincu les marchés financiers.

À la suite de la publication de ces prévisions, l’action Samsung a reculé d’environ 10 % à la Bourse de Séoul.

Cette réaction peut sembler surprenante au regard des performances annoncées, mais elle reflète surtout des attentes extrêmement élevées de la part des investisseurs, qui anticipaient peut-être des résultats encore plus spectaculaires ou des perspectives plus ambitieuses pour les prochains trimestres.

Samsung reprend son statut de géant incontournable

Quelques semaines auparavant, plusieurs analystes estimaient pourtant que Samsung traversait une période plus délicate.

La capitalisation boursière du groupe avait été dépassée par celle de son concurrent national SK Hynix, devenu brièvement l’entreprise technologique la mieux valorisée de Corée du Sud après plus de vingt-cinq années de domination de Samsung.

Cette évolution concernait toutefois uniquement la valorisation boursière et ne prenait pas en compte certains titres préférentiels.

Avec ces nouveaux résultats financiers, Samsung rappelle qu’il reste le véritable poids lourd de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. En termes de bénéfices opérationnels, le constructeur sud-coréen s’impose désormais comme l’entreprise la plus rentable au monde, profitant pleinement de la révolution de l’intelligence artificielle et de l’explosion des besoins en infrastructures informatiques.

Une réussite qui contraste avec la hausse des prix des produits technologiques

Cette envolée financière intervient dans un contexte plus contrasté pour le grand public.

La forte augmentation des prix de la mémoire vive et du stockage se répercute progressivement sur le coût des ordinateurs, des SSD, des serveurs et de nombreux équipements électroniques. Dans le même temps, plusieurs segments du marché grand public connaissent un ralentissement de leurs ventes.

Alors que consommateurs et fabricants d’appareils électroniques doivent composer avec des coûts toujours plus élevés, Samsung apparaît comme l’un des principaux bénéficiaires de cette nouvelle dynamique. Porté par la demande mondiale en composants destinés à l’intelligence artificielle, le géant coréen confirme plus que jamais son rôle central dans l’économie numérique mondiale et démontre que la révolution de l’IA profite autant aux fabricants d’infrastructures qu’aux développeurs de modèles d’intelligence artificielle.