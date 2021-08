Clid The Snail sortira le 31 août sur PlayStation 4 !

Koch Media et le développeur Weird Beluga ont annoncé que leur jeu de tir Clid The Snail sortira sur PlayStation®4 le 31 août 2021.

Clid The Snail est un jeu de tir sombre, en vue du dessus, dont la narration tient une place très importante. Les joueurs incarneront l’escargot Clid et devront l’aider, lui ainsi qu’une bande de parias, à vaincre l’épidémie de limaces qui ravagent leur monde.

En plus d’un environnement délicieusement sinistre qui ne demande qu’à être exploré, les joueurs profiteront d’un large éventail d’armes, de mécaniques et d’énigmes qui encourageront votre créativité et qui vous aideront à développer votre stratégie lors des combats.