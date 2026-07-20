Concours : gagnez un magnifique lot « SPIDER-MAN BRAND NEW DAY »

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S2PMag et SONY PICTURES vous offrent la possibilité de gagner un magnifique lot « SPIDER-MAN BRAND NEW DAY » incluant une trousse, des stickers et une entrée pour le film dans le cinéma de votre choix. Le film sortira dans les salles romandes le mercredi 29 juillet 2026.

Après le triomphe planétaire de Spider-Man: No Way Home, Spider-Man: Brand New Day ouvre un tout nouveau chapitre pour Peter Parker et son alter ego, Spider-Man. Quatre ans se sont écoulés depuis les événements de No Way Home, et Peter, désormais adulte, vit entièrement seul, s’étant volontairement effacé de la vie et des souvenirs de ses proches.

Dans un New York qui ne le reconnait plus, il lutte sans relâche contre la criminalité, entièrement dévoué à la protection de sa ville. Mais à mesure que ses responsabilités s’intensifient, la pression devient de plus en plus pesante et provoque une étrange mutation physique pouvant s’avérer mortelle, tandis qu’une mystérieuse série de crimes donne lieu à l’une des menaces les plus redoutables qu’il ait jamais affrontées.

Age légal 12 (14) Genre Action, Aventure Réalisateur Destin Daniel Cretton Cast Tom Holland, Jon Bernthal, Zendaya, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Jacob Batalon Durée 144 minutes Pays 2026

📅 Le tirage au sort aura lieu le 28 juillet 2026.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours Ciné SPIDER-MAN BRAND NEW DAY »

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !

L’équipe S2PMag