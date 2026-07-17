Les x games débarquent dans la saison 4 de skate.

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Du 21 juillet au 25 août, le stade de skate., ouvert au début de la saison 4, se transformera complètement pour devenir le QG des X Games San Van et proposera des défis, des tâches et des éléments cosmétiques inspirés des X Games, et bien plus encore. Ces nouveautés marquent une étape clé dans l’engagement continu de skate. à célébrer la culture skate de manière authentique. Elles offrent une expérience d’envergure et sur plusieurs phases qui permettra aux joueur·se·s de passer du statut de skateur·euse·s du coin à celui de légendes des X Games sur la scène internationale.

Alors que la saison 4 bat son plein, San Vansterdam célèbre l’occasion en faisant renaître un rendez-vous historique, l’Open de San Van. Du 21 juillet au 25 août, le stade sera repensé aux couleurs des X Games, avec une configuration calquée sur le parcours officiel du championnat MoonPay X Games League à la Nouvelle-Orléans. Les ​ joueurs pourront explorer un nouveau skatepark de rue thématique, s’attaquer à un bowl de compétition unique et s’élancer sur une immense rampe verticale, accessible librement pendant et après l’événement.

L’événement X Games introduit également un système de progression comprenant de nouvelles missions, plusieurs défis inspirés de moments d’anthologie des X Games et des tâches d’équipe uniques co-conçues autour des figures emblématiques de véritables athlètes des X Games. Pour la première fois, les défis prennent vie grâce à la voix de l’athlète Dashawn Jordan des X Games, ajoutant une couche supplémentaire d’authenticité et d’énergie à l’expérience. Les séries de tâches des clubs X Games sont thématiques et inspirées des scènes de skate de Los Angeles, São Paulo, New York et Tokyo, et chacune est construite autour de figures légendaires de ces régions. Les Batailles de spot préférées des fans sont de retour avec une nouvelle approche compétitive, et la taille des groupes et des Défis coopératifs a été étendue pour prendre en charge jusqu’à huit personnes.

Les ​ joueurs peuvent également gagner une variété de récompenses exclusives en jeu, notamment des arrière-plans, des icônes et des maillots d’équipe de Los Angeles, São Paulo, New York et Tokyo. Outre les récompenses à gagner, chacun pourra personnaliser son crew et s’exprimer avec des éléments cosmétiques officiels de la X Games League, disponibles directement dans la boutique.

La saison 4 de skate. se poursuit jusqu’au 25 août, faisant souffler un vent de compétition sur toute la ville. L’événement X Games de San Van et la refonte thématique du Stade seront accessibles à l’ensemble des ​ joueurs du 21 juillet au 25 août.