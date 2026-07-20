« Tu ne tueras point » : un thriller médical à couper le souffle

Alexia Cerutti 20 juillet 2026 Littérature, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Dans « Tu ne tueras point », troisième opus de la série consacrée à Lucas Page son héros récurrent, Robert Pobi nous plonge dans la traque d’un nouveau tueur en série à partir d’un constat purement statistique. Astrophysicien de génie, professeur d’université de l’Upper East Side et ancien agent du FBI doué d’une mémoire phénoménale et d’un don unique pour déceler les schémas cachés derrière les chiffres et les statistiques, Lucas Page relève lors d’un hommage aux médecins décédés durant l’année un taux de mortalité étonnamment élevé. Il ressort du gala de bienfaisance particulièrement troublé. Après s’être livré à de rapides calculs, une évidence s’impose : il ne pourrait pas y avoir autant de suicides ou d’accidents aux circonstances étranges sur une population donnée. Est ce que ces morts ne cacheraient pas plutôt des assassinats déguisés. Et si la prochaine cible se trouvait être son épouse chirurgienne? Lucas Page fait part de ses doutes à des connaissances dans la police afin qu’elle reprendre les autopsies.

Redoutablement efficace et bourré de rebondissements, de scènes d’action et de fausses pistes, ce thriller tient en haleine le lecteur sur cinq cent pages. Il interroge aussi notre rapport à la science, à la médecine et à la justice.

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