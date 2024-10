Partager Facebook

En partenariat avec l’organisateur de l’événement, nous mettons 3 x 2 billets d’entrée pour le concert « Avatar, le dernier maître de l’air » le 30 mars 2025 à l’Arena de Genève. Pour y prendre part, envoyez nous un courriel à l’adresse c.talaber@s2pmag.ch en indiquant dans l’objet le nom du concours « Avatar – concert » ainsi que votre nom et prénom. Nous contacterons les gagnants et les gagnantes par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 04.11.2024 minuit et réservé aux résidents suisses.

Découvrez la bande originale exceptionnelle jouée par un orchestre live, pendant que le voyage épic d’Aang prend vie sur écran géant. La tournée mondiale passera dans 100 villes à travers le monde, dont Genève, le 30 mars 2025.

Préparez-vous pour une odyssée musicale inégalée. Nickelodeon, GEA Live et Senbla présentent Avatar : Le dernier maître de l’air en concert. Immergez-vous dans un show live de plus de deux heures, donnant vie à la bande originale iconique de l’univers d’Avatar, en harmonie parfaite avec les meilleures moments de la série d’animation. Erhu et taiko partageront le feu des projecteurs avec violons et clarinettes, pendant que les scènes favorites des spectateurs défileront sur les écrans, les plongeant dans le monde d’Avatar pour revivre les moments les plus mémorables d’Aang, Katara, Sokka, Zuko et bien d’autres.

Avatar : Le dernier maître de l’air en concert se produira à l’Arena de Genève, le 30 mars 2025. Les billets seront en vente à partir du vendredi 31 mai 2024, à 16h00. La tournée, débutée en septembre 2024 aux États-Unis, fait escale dans plusieurs villes européennes en 2025, dont Genève, et continuera sa route en Australie.

Le génie créatif derrière la musique originale de la série animée Avatar : Le dernier maître de l’air, le compositeur et musicien Jeremy Zuckerman, lauréat d’un Emmy Award, s’est associé aux co-créateurs de la série, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, ainsi qu’à Jeff Adams (le monteur original de la série) pour développer les compositions originales de l’animé pour une série de concerts. Cette production spectaculaire non seulement amplifie l’ampleur épique et le drame intense de la série, mais marque également une première palpitante pour les fans, offrant l’opportunité de découvrir le monde captivant d’Avatar : Le dernier maître de l’air à travers ce concert orchestral en live.

« C’est incroyablement satisfaisant et émouvant de voir la réaction émotionnelle du public à ces concerts, et faire partie de cette atmosphère est une expérience unique et magnifique », a déclaré Zuckerman. « Je suis ravi que beaucoup plus de personnes – les fans d’Avatar, nouveaux et anciens – puissent vivre le spectacle lors de cette tournée mondiale ».

Ne manquez pas cette chance extraordinaire de revivre l’odyssée épique d’Avatar : Le dernier maître de l’air comme jamais auparavant, le 30 mars 2025, à l’Arena de Genève.